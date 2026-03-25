25 de marzo de 2026 Inicio
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Caso Agostina Páez: Patricia Bullrich defendió la labor de Cancillería y apuntó contra los "operadores"

Después de que se retrasara el regreso de la joven santiagueña a la Argentina, la senadora acusó a la diputada Marcela Pagano y al expresidente Alberto Fernández de haber "condicionado el contacto a un agradecimiento público" que la familia "no aceptó".

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Patricia Bullrich defendió el trabajo del canciller Pablo Quirno.

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"Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja. Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos", escribió Bullrich en su cuenta de X.

"¿Y qué pasó? La diputada Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó", acusó la senadora.

Bullrich destacó el trabajo que supuestamente viene realizando el canciller Pablo Quirno junto al consulado argentino para lograr repatriar a Páez. "Como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos", remarcó.

"No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno", concluyó Bullrich.

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El motivo por el que hubo un giro drástico en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil

Según informó el periodista Mauro Federico en Argenzuela, por C5N, el juez finalmente retrocedió en su postura inicial. Fuentes cercanas en Brasil le confirmaron que el magistrado desestimó el pedido del fiscal, que implicaba que la condena se limite al pago de una compensación económica y la realización de tareas comunitarias, con la posibilidad de regreso al país.

El juez resolvió que la definición del caso se dará en un plazo de 15 días. Esto obliga a Agostina Páez a permanecer más tiempo en Río de Janeiro, a la espera de una resolución que, de no haberse modificado entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles, probablemente ya la habría dejado de regreso en la Argentina.

agostina paez abogada
Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.

Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.

La situación que habría detonado al juez de la causa fue la intervención del cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, quien —según revelan fuentes de Cancillería— actuó bajo fuertes presiones. El canciller Pablo Quirno, visiblemente alterado, insistió en que Argentina debía involucrarse: "Intervengamos nosotros, no podemos quedar afuera".

En consecuencia, se convocó una conferencia de prensa en el consulado argentino durante la mañana, lo que terminó exacerbando al juez. El magistrado consideró que el Estado argentino no debía interceder en el proceso y criticó duramente la actitud, que hace quedar mal a Brasil. Como resultado, resolvió no dar lugar al pedido del fiscal.

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