30 de marzo de 2026 Inicio
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San Cristóbal: la madre de un alumno negó que el tirador sufriera bullying y habló de "problemas familiares"

Carmen hipotetizó qué podría haber llevado al joven 15 años a asesinar a un niño dos años menor y consideró "problemas familiares" o "un brote psicótico". "No tiene explicación", lamentó.

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Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe, rodeada de policías tras el tiroteo.

La madre de un compañero del tirador de San Cristóbal negó que el adolescente de 15 años que le disparó a un alumno dos años menor sufriera bullying, lo describió como "adaptado socialmente, con amigos" y "respetado por todos", y mencionó "problemas familiares".

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
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"Tenía sus problemas familiares, sí, en el pueblo todo se sabe, pero no somos quiénes para decir que es por eso o no", deslizó Carmen en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela por C5N y reiteró: "Con su mamá hemos coincidido en un montón de reuniones y nadie se ha atrevido a preguntarle ni decirle nada porque son cuestiones familiares, es problema de ellos".

"Nadie hablaba de eso, se sabe porque es un pueblo chico y todo se sabe", concluyó sobre la hipótesis de problemas familiares. La mujer insistió: "Era un curso que eso de bullying no existía, no sabemos por qué... No sé si vamos a saber por qué. Estaría cerrando más un brote psicótico".

"Todos sabemos que no va a tener explicación esto", se lamentó la madre de un adolescente del mismo curso que el agresor.

Al ser consultada sobre qué espera de la Escuela N°40 Mariano Moreno, resaltó que "hay que sepultar y despedir" a Ian Cabrera, de 13 años, antes de exigirle respuestas al colegio. "Yo estoy esperando que me digan cómo hago, a partir de ahora, para que mi hijo vuelva tranquilo al colegio", concluyó.

Quién era Ian Cabrera, el adolescente asesinado por un compañero en Santa Fe

El adolescente de 13 años asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria. Era hijo único y simpatizante de River. El joven jugaba al fútbol en el Club Independiente de San Cristóbal, donde era muy querido por sus compañeros, y su referente era el mediocampista Enzo Pérez.

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