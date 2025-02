Gendarmes le reclamaron a Bullrich por los salarios y la ministra prometió un plan de viviendas que el Gobierno disolvió

La ministra de Seguridad visitó la provincia de Salta y familiares que se encontraban en la zona le remarcaron que "no tienen para comer". Bullrich les prometió "casas del plan Procrear", pero el fondo fue eliminado en noviembre del año pasado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue abordada por el padre de un gendarme que le reclamó que su hijo "no tiene para comer" porque gasta más de la mitad de su sueldo en un alquiler y la funcionaria le prometió "casas del plan Procrear", un fondo que el gobierno de Javier Milei disolvió en noviembre de 2024.

El padre de un gendarme le señaló que el aumento prometido por el Gobierno es insuficiente, ya que su hijo "gana $750.000 por mes". "Tiene dos hijos, doctora. Los tengo yo acá en mi casa, no tienen para comer. Le sale $450.000 el alquiler, no le alcanza con un 5%. Gana $25.000 por día, no es nada", expresó.

"Estamos trabajando para que nos den planes Procrear. Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme", le respondió la ministra. "El Gobierno hizo un esfuerzo del 7,89% y además estamos trabajando para que nos den viviendas. Ténganme confianza, porque yo estoy con ustedes", sostuvo.

Embed Crece el malestar en las fuerzas armadas



El reclamo de las familias: "Mi hijo no tiene para comer"



Patricia Bullrich: "Les vamos a dar viviendas, ténganme confianza"



Sumate a #LaMañana por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/7j9NPZJvB6 — C5N (@C5N) February 11, 2025

Ante el reclamo del hombre, Bullrich insistió en que "los alquileres los vamos a ir cambiando por casas del plan Procrear". Sin embargo, el Fondo Fiduciario Público del plan Procrear dejó de existir en noviembre de 2024, cuando fue disuelto a través del Decreto 1018/2024 del gobierno de Milei.

En ese momento, se informó que "se fomentará la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta". Además, el Decreto 70/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda para que estas políticas sean gestionadas por "las provincias, los municipios y el sector privado".