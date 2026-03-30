"Fue a matar a todos": los testimonios de los compañeros del tirador de la escuela de San Cristóbal

El adolescente de 15 años escondió una escopeta en una funda de guitarra y abrió fuego en la escuela. El ataque dejó varios heridos y provocó la muerte de un estudiante de 13 años. Alumnos y padres de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 describieron al joven como un chico "tranquilo", "alegre" y "buena onda".

Como todas las mañanas los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, izaban la bandera antes de entrar a clases. Era una jornada más en un pueblo tranquilo de 15 mil habitantes cuando una ráfaga de disparos interrumpió la normalidad: Un chico de 15 años sacó una escopeta y abrigó fuego contra sus compañeros, asesinando a un estudiante y dejando varios heridos, dos de gravedad. Días antes del ataque, el adolescente había amenazado en clase diciendo que “ iban a morir todos ”, según el testimonio del padre de un alumno de la institución.

El tiroteo en San Cristóbal reabrió la herida de los casos de chicos armados en las escuelas y sus posibles causas como el bullying, la salud mental y el acceso facilitado a armas reglamentarias en el hogar. El joven de 15 años era un alumno aparentemente tranquilo y, según las primeras reconstrucciones oficiales, no presentaba señales previas que permitieran anticipar el desenlace. Así lo aseguró el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, quien descartó que hubiera indicios de conflicto o conductas problemáticas.

Alumnos y padres de la institución también brindaron sus testimonios, aportando detalles de primera mano sobre lo ocurrido.“ No sufría bullying” , aseguró Antonella, una mamá de un compañero del asesino. Días antes del ataque, el adolescente había amenazado en clase diciendo que “ iban a morir todos ”, reveló un padre de un estudiante.

La advertencia fue escuchada por otros alumnos, pero no se informó a las familias ni se activaron protocolos de alerta. Ese mismo papá reveló que en ningún momento fueron advertidos por arte de los psicopedagogos dentro de la escuela, Según él, la situación de bullying que se vio en los videos viralizados en redes sociales quedaba minimizada por los propios chicos: “ Para ellos es molestarse y nada más, pero lo que se veía que le pasaba a este chico era mucho ”.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el detonante de la conducta del adolescente podría estar vinculado a su entorno familiar y a los problemas que atravesaba. En el pueblo, donde todos conocen a la familia, los vecinos coincidieron en que se trataba de “u n chico común ”, sin antecedentes de comportamientos violentos. “ No mostraba nada fuera de lo normal; lo que sí era evidente eran las dificultades en su hogar: el padre tenía antecedentes relacionados con estupefacientes y padecía depresión ”, señalaron.

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"Yo pensé que todo era un chiste y cuando vi la sangre empecé a correr"



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Un alumno que estuvo en el momento del hecho, relató con detalles lo ocurrido: “Yo estaba en planta baja, se escucharon dos tiros pero yo pensé que era una puerta. Me asomé a ver qué pasaba y sale el chico con la escopeta. Lo vi al muerto tirado en el piso y me quedo mirando al asesino. Pensé que no pasaba nada, que era un chiste." En ese momento, el joven saludó al asesino sin entender lo que estaba pasando: "Lo saludo al asesino, se me queda mirando. Quiso recargar el arma y como no podía, yo me acerqué a ver si estaba muerto, vi un charco lleno de sangre y vi el pecho con la bala, y cuando quiso recargar, el portero se le tiró encima para que no siga disparando", explicó.

"Era mi amigo no muy amigo pero no sé si me reconoció. Para mí no sabía qué estaba haciendo.", contó el estudiante al móvil de C5N y señaló que luego se escapó corriendo del lugar del crimen. Otros chicos que también estaban en la escuela en ese momento, relataron que vieron salir al chico con la escopeta en mano y a la víctima tirada en el piso. "Al asesino yo lo conocía, entrenaba conmigo en el club", aseguró uno de los estudiantes y agregó que lo primero que atinó a pensar fue en sus hermanos que también concurren a esa institución y se escapó a buscarlos.

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Era un chico que me caía bien, era un buen pibe. Nunca había tenido una reacción de enojo ni una situación similar. Sé que atravesaba problemas familiares, y eso pesa”, relató un compañero. Además, señaló que muchos de los conflictos que enfrentan los adolescentes podrían abordarse mediante la visibilización y la pedagogía. Sin embargo, denunció que por cuestiones políticas la escuela suele suspender o limitar la participación en charlas organizadas por la municipalidad sobre bullying, grooming, salud mental y consumo de drogas: “No nos dejan asistir todos a esas charlas”.

Por otro lado, y en contraposición con los relatos de la mayoría que conocían al atacante, hay testimonios que aseguraron que sufría acoso escolar. Una alumna de la escuela comentó que el ataque estaba planificado y lo atribuyó directamente a que el agresor sufría bullying. “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó 'sorpresa’ y empezó a disparar. Disparaba a cualquiera y al que le pegaba, le pegaba”, contó en un medio radial.

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Otro estudiante que conocía al joven describió la situación con absoluto desconcierto: “Nos agarró a todos de sorpresa. Pienso que pudo haber sufrido bullying de parte de los compañeros o algo en la casa no estaba bien. Si le pasaba algo lo ocultaba bien y no lo demostraba”.

Por último, el testimonio que prestó una docente de la institución donde ocurrió la tragedia - encargada de la educación Municipal - Carolina Morel, resultó esclarecedor y aportó datos hasta el momento no conocidos. La víctima fatal era un reciente ingresante de primer año que no conocía, al menos hasta donde se sabe, al atacante de 15 años. Asimismo, el curso donde iba el joven asesino, no había mostrado indicios de violencia o acoso escolar registrados por las autoridades del colegio.

Según la información oficial, el adolescente de 15 años extrajo una escopeta que mantenía oculta en una funda de guitarra. Fue reducido por un asistente escolar, quien logró impedir que continuara con los disparos, y posteriormente quedó detenido por la policía. El hecho reavivó las críticas por la falta de comunicación y de respuesta ante señales de violencia en la escuela.