La crítica de Cristina Kirchner a las gestiones en el Banco Central

Cristina Kirchner le hizo frente a Milei: "No me jodas con la casta"

Durante su exposición en el Teatro Argentino de La Plata, la exmandataria recordó que entre 2007 y 2015 enfrentó 11 corridas cambiarias y las enfrentó: "No es solo intervenir, sino poder hacerlo porque el Banco Central tiene reservas. Miren que me golpearon, me corrieron y no teníamos acceso a los mercados internacionales, pero sentada sobre las reservas, con la administración y la regulación del tipo de cambio pudimos sofocar ".

A diferencia de sus dos etapas al frente en la Casa Rosada, Cristina Kirchner expuso que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impedía la regulación del mercado de cambios a través del BCRA: "Esto no se podía hacer hasta esta semana, cuando se tomó la decisión de hacerlo porque el acuerdo con el Fondo prohibía que el BCRA interviniera en el mercado cambiario para evitar una corrida".

La expresidenta recordó que el extitular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, tuvo cortocircuitos con Miguel Pesce por este motivo: "Parte de las discusiones que tuvo el anterior ministro de Economía no fueron conmigo ni por mí, fueron precisamente por esta situación que no intervenía el Banco Central, no solo en esta situación sino en otras. Como por ejemplo, sentarse sobre las reservas".

"La dolarización es mucho peor que la convertibilidad"

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que la idea de dolarizar la economía argentina por parte del precandidato libertario Javier Milei es "mucho peor" que la convertibilidad, que creó el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1991.

La exmandataria realizó un repaso histórico sobre el contexto económico adverso que se presentó en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. "Una Argentina que, un año y medio antes, gritaba que se vayan todos. ¿Quiénes se tenían que ir y por qué? Esto es lo que pasa en el presente. De repente, ese pasado está de nuevo", describió.

"Esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización. (...) Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás, hoy puede ser la solución", marcó la vicepresidenta durante su exposición. Enseguida, apuntó: "Es imposible avanzar si no sabemos de donde venimos. Seguramente va a decir que la dolarización no es igual a la convertibilidad. Claro que no, es mucho peor".