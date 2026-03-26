26 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora corre Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de Japón de la F1

Tras sumar su primer punto en el campeonato mundial, el piloto argentino de Alpine enfrenta el desafío técnico de Suzuka en la última cita antes del receso.

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La próxima carrera se desarrollará en el Circuito de Suzuka. 

La próxima carrera se desarrollará en el Circuito de Suzuka. 

  • El piloto de Alpine Franco Colapinto llega por primera vez al emblemático circuito japonés tras haber sumado su primer punto en el campeonato mundial en la fecha anterior.
  • La actividad en pista para el argentino comenzará este jueves 26 de marzo a las 23:30, hora de Argentina.
  • La acción continuará con la clasificación el sábado a las 03:00 y la carrera final el domingo 29 de marzo a las 2 de la madrugada.
  • Todas las sesiones se podrán seguir a través de Fox Sports, Disney+ Premium y la plataforma oficial F1 TV Pro.

La Fórmula 1 llega a uno de los trazados más emblemáticos y técnicos del mundo: el circuito de Suzuka, en Japón. Tras haber sumado su primer punto en el campeonato mundial, con un meritorio décimo puesto en China, Franco Colapinto encara este desafío con una actitud renovada y la intención de seguir consolidando su lugar en la máxima categoría junto al equipo Alpine.

El público argentino podrá disfrutar de ver a Franco Colapinto.
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El piloto argentino, que correrá por primera vez en este trazado, destacó la importancia de este fin de semana, ya que será la última competencia antes de un receso obligado en el calendario. Con el objetivo de mantener la racha, el joven de Pilar buscará aprovechar cada minuto en pista para adaptarse a las famosas curvas en "S" y la velocidad característica de Japón.

A qué hora es la práctica 1 del GP de Japón de la Fórmula 1

Colapinto

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos en Argentina deberán seguir la actividad durante la noche. La Práctica Libre 1 del Gran Premio de Japón se llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 23.30 horas.

El calendario del fin de semana se completará con el siguiente cronograma:

  • Práctica Libre 2: viernes 27 de marzo a las 3 de la madrugada.
  • Práctica Libre 3: viernes 27 de marzo a las 23.30 horas.
  • Clasificación: sábado 28 de marzo a las 3.
  • Carrera: domingo 29 de marzo a las 02 de la madrugada.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la práctica libre 1 del GP de Japón de la Fórmula 1

Para seguir cada movimiento de Franco Colapinto en el circuito en Japón desde Argentina, existen diversas opciones. La sesión se podrá ver de forma directa a través de la señal de Fox Sports.

Además, los suscriptores de Disney+ Premium pueden acceder a la señal de ESPN en vivo, disponible para dispositivos móviles, tablets y smart TVs. A través de esta plataforma es posible acceder a la cámara on board del piloto argentino.

También se puede seguir por la plataforma oficial de la categoría: F1 TV Pro. No solo permite ver el desarrollo de la carrera, sino también acceder a la telemetría en tiempo real y escuchar las comunicaciones por radio del equipo.

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