El show de Rosalía en Milán duró solo media hora por un problema de salud: qué le pasó La cantante arrancó su concierto en Italia con una demora de casi una hora y lo terminó cancelando por un malestar físico. La explicación que dio sobre el escenario. + Seguir en







Rosalía en la primera media hora de su concierto en Milán.

Rosalía sorprendió a los fans que asistieron a su concierto en Milán, Italia, al cancelar el evento apenas 30 minutos después de comenzar. "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal. He estado vomitando en el camarín", describió la artista y reconoció: "Estoy sufriendo".

"De verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar", sostuvo la cantante antes de cancelar el show, ya que tenía toda la intención de terminarlo tras la espera inicial de casi una hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/updaterosalia/status/2036918826861027663&partner=&hide_thread=false ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026 La intérprete de Lux adelantó: "Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar". Eventualmente, canceló el espectáculo, convirtiéndolo el primer recital que suspende en toda su carrera.

"Quería que tuvieran la mejor experiencia posible, nunca me había pasado antes. Di todo de mí, pero tengo que parar físicamente, no puedo continuar, lo di todo", insistió Rosalía bajo las estrellas de Milán y frente a una audiencia de casi 16.000 personas. La cantautora española se disculpó: "Lo siento mucho, Milán, porque quería que el concierto llegara hasta el final".

Lux Tour 2026: qué conciertos le quedan por delante a Rosalía Hasta el próximo lunes, la artista no tiene ningún otro compromiso enmarcado en el Lux Tour 2026. Recién el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril tiene cita con su público español en el Movistar Arena de Madrid, así que tendría cinco días para recuperarse antes de su próximo concierto. Rosalía se presentará en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires recién en cinco meses: el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Embed - LA ROSALIA on Instagram: "L U X T O U R 2026 https://www.rosalia.com/tour " View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS Rosalía