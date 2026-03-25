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Karol G cumplió un sueño de su adolescencia: "Un regalo increíble que la vida me guardó"

La estrella colombiana compartió un momento único junto a una de las artistas internacionales más influyentes de la industria. Según reveló, este hito representa el cierre de una historia que inició hace años.

Karol G vivió un encuentro inolvidable con su referente musical, la reconocida Alicia Keys, tras años de admiración. La artista colombiana cumplió el sueño de cantar junto a la compositora estadounidense un tema que interpretaba en su adolescencia y ambas celebraron este hito con una serie de publicaciones muy emotivas.

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La oriunda de Medellín mantiene un afecto especial por la canción Try Sleeping with a Broken Heart desde su juventud. Años atrás, la cantante publicó un video en la plataforma YouTube donde interpretaba este éxito, material que colaboró con su crecimiento en la industria de la música comercial. Hoy, esa misma grabación cobra un nuevo significado para ella y sus seguidores.

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El momento que compartieron las estrellas quedó plasmado en internet con imágenes en las que la referente norteamericana la acompañó en el piano. "Cuando me enteré cuánto significaba esta canción para ella, fue muy dulce. Ese tipo de amor y su historia hacen que se sienta diferente", escribió Alicia Keys.

Por su parte, la cantante latina expresó su emoción tras compartir una canción y recibir el apoyo de su colega. "No tengo palabras para definir este momento que me regaló Alicia Keys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto a ella es un regalo increíble que la vida me guardó", sostuvo.

La Bichota destacó además el compromiso de su colega con su fundación benéfica Con Cora, que ayuda a mujeres a salir adelante. Este vínculo, que se fortaleció a partir del encuentro entre las dos artistas, es la concreción del sueño de la adolescente que subía videos caseros con ganas de triunfar en la música.

Embed - Karol G . Try sleeping with a broken heart - Alicia Keys (Karol G)

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