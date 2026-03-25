¿Romance confirmado? Martín Bossi fue visto con una joven y sería su nueva novia Gracias a unas imágenes que se tomaron en sus vacaciones crecieron rumores sobre su posible relación. + Seguir en







Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre este vínculo. Redes sociales

El actor fue visto durante un viaje al Caribe junto a una mujer más joven.

La información surgió en un programa de espectáculos a partir de un testimonio.

La joven no pertenece al ambiente artístico, pero tiene vínculos indirectos con figuras conocidas.

Las imágenes y relatos del viaje alimentaron versiones sobre un posible vínculo sentimental. Martín Bossi quedó en el centro de versiones sobre su vida personal luego de ser visto en compañía de una joven durante unas vacaciones en el Caribe. El dato generó repercusión, ya que el artista suele mantener un perfil reservado respecto a sus relaciones.

La información se conoció luego de que finalizara su participación en la obra La cena de los tontos, momento en el que decidió tomarse un descanso. Es por eso que decidió realizó un viaje, en donde no solo llamó la atención por el destino elegido, sino también por la compañía que tuvo durante su estadía.

El tema tomó fuerza en programas de espectáculos, donde se aportaron detalles sobre la identidad de la mujer y el vínculo que tendrían. Las versiones se multiplicaron a partir de testimonios que describen situaciones que compartieron durante el viaje.

bossi meli Redes sociales Quién sería la nueva pareja de Martín Bossi Según se dio a conocer en el ciclo televisivo, la joven en cuestión sería Melissa Canevaro, oriunda de Mar del Plata, aunque actualmente no residiría allí. A diferencia del actor, no forma parte del mundo del espectáculo ni trabaja en medios.

Uno de los aspectos que generó interés es su actividad en redes sociales. Según se pudo ver en su cuenta de Instagram, tiene 26 años y entre sus seguidores aparecen figuras como Adrián Suar y Federico Hoppe, ambos cercanos a Bossi.

Meli canevaro Redes sociales La información sobre el viaje surgió a partir del relato de personas que coincidieron con ellos durante su estadía en el mismo hotel. “Se hospedaron en el Iberostar Selection Hacienda Dominicus de República Dominicana, en una habitación doble con vista al mar y me dijeron que se los ve juntos, caminando de la mano, súper cómplices, divirtiéndose. Al parecer no les molesta que los vean porque ese lugar está repleto de argentinos”, detallaron. De acuerdo con estas versiones, ambos compartieron distintos momentos durante las vacaciones con una actitud cercana y distendida. Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre este vínculo, lo que mantiene abiertas las especulaciones.