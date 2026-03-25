El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma" El cantante publicó un emotivo mensaje de respaldo en el que destacó las virtudes de la artista ante las críticas por el escándalo que involucra a Tini Stoessel y María Becerra. + Seguir en







El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. Redes sociales

Duki salió a respaldar a su novia Emilia Mernes en medio del escándalo mediático que atraviesa la artista. El rapero utilizó su cuenta de Instagram para defender a la cantante y le dedicó un sentido posteo, luego de las múltiples versiones sobre una pelea con Tini Stoessel, María Becerra y otras mujeres.

"Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano", escribió el músico en sus historias personales con una foto de ambos, pocos minutos después de que la intérprete realizara un descargo público para frenar la ola de odio que recibe en las redes sociales.

Historia de Duki La historia de Duki con la banca a Emilia Mernes. Instagram: @duki El artista continuó su declaración con palabras de agradecimiento: "Gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero", sostuvo el exitoso joven. "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos", reforzó, y ratificó la unión que existe entre ambos.

Duki concluyó su mensaje con una frase que busca limpiar la imagen pública de su novia ante las acusaciones respecto al vestuario de la Selección. "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos", cerró el comunicado digital.

La angustia de Emilia Mernes ante las críticas: "Les quiero pedir que paren" Emilia Mernes apareció tras el escándalo mediático en el que está envuelta. "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio", denunció la artista en redes sociales, y aseguró que su silencio no detuvo las agresiones ni las falsas acusaciones que surgen a diario contra su figura y entorno.

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa", solicitó. Además, manifestó estar asustada por el nivel de violencia que manejan los usuarios y cerró su descargo con un pedido: "Por favor, basta". La joven no puede despegarse del conflicto que lleva varios días de desarrollo. Comunicado de Emilia Mernes La situación que, en principio, señalaba una pelea con Tini Stoessel y María Becerra, se agravó tras los rumores que difundieron Marcela Tauro y Santiago Sposato sobre una supuesta actitud de Mernes en la fiesta del Mundial. Según los periodistas, su comportamiento habría provocado que Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaran de seguir a la estrella entrerriana en su perfil de Instagram.

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