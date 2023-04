Cristina Kirchner le hizo frente a Milei: "No me jodas con la casta"

Durante su clase magistral en La Plata , la vicepresidenta le respondió a las reiteradas críticas del diputado de La Libertad Avanza a la clase política. " ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo, ¿de dónde te tenemos miedo? ", lanzó y luego los llamó "caraduras”.

Con un discurso enérgico, Cristina Kirchner pidió silencio cuando los sectores militantes presentes en el Teatro Argentino comenzaron a cantar, expectantes por el anuncio de una posible candidatura. "Miren no, no, presidenta no", pidió.

"Acá no es casualidad que la única dirigente política fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Es increíble. Perseguida, mis hijos, me quisieron matar...", exclamó haciendo referencia al atentado sufrido sufrido el 1 de septiembre del 2022.

Además, la vicepresidenta también criticó el accionar de la Justicia: "No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina"

"Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso si le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar", explicó. "Temo por los jóvenes, por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Esto es lo que está pasando en la Argentina", expresó.

Por último, Cristina Kirchner aseguró que “es necesario que vuelva a haber un programa de gobierno". "Tenemos que hacer un programa donde discutamos éstas cosas de las cuales estuvimos hablando hoy. No hay que pelearse", le pidió a su espacio político.