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Qué fue de la vida de Nicolás Furtado después de El Marginal: todo sobre él

El artista amplió su recorrido fuera del país. Su presente permite ver que se encuentra en una búsqueda constante de nuevos desafíos.

Se instaló en España para tener mejores oportunidades en sus audiciones.

Se instaló en España para tener mejores oportunidades en sus audiciones.

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  • Nicolás Furtado consolidó su carrera luego del éxito de una reconocida serie.

  • Se instaló en España para ampliar sus oportunidades laborales en cine y televisión.

  • Apostó por diversos personajes para alejarse del rol que lo hizo popular.

  • Mantiene bajo perfil en lo personal, aunque su vida sentimental tuvo exposición mediática.

Nicolás Furtado logró posicionarse a nivel internacional luego de su papel en El Marginal, donde interpretó a “Diosito”, uno de los personajes más recordados de la ficción. A partir de ese impulso, su carrera tomó un rumbo distinto, con nuevos proyectos fuera de Argentina.

La serie se estrena el 26 de marzo en Netflix, con una estrategia pensada para generar conversación inmediata entre los espectadores.
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El reconocimiento obtenido le permitió acceder a producciones en distintos países, especialmente en Europa. En ese proceso, el actor decidió instalarse en Madrid, desde donde impulsó su crecimiento profesional en cine y series.

Con el paso del tiempo, buscó diversificar sus interpretaciones y asumir desafíos que le permitieran ampliar su registro actoral. Este cambio marcó una etapa de transición en la que dejó atrás los papeles asociados a contextos marginales.

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Diosito Borges es uno de los personajes preferidos
Diosito Borges es uno de los personajes preferidos

Qué fue de la vida de Nicolás Furtado

Luego de su consolidación en la pantalla, Nicolás Furtado se radicó en España con el objetivo de expandir su carrera y aprovechar el crecimiento de producciones con presencia de actores latinoamericanos. Desde ese país, participó en distintos proyectos audiovisuales tanto en cine como en televisión.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas como Amor de película, Goyo y Porno para principiantes, además de su participación en la serie Maradona: sueño bendito, donde interpretó a Daniel Passarella. También formó parte de producciones internacionales como El juego.

furtado goyo

En esta etapa, el actor, quien también protagonizó la serie Vencer o morir, que se puede ver en Prime Video, en donde interpreta a un personaje importante de la organización guerrillera chilena Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), buscó distanciarse del personaje que lo llevó a la fama, eligiendo roles más exigentes desde lo físico y lo emocional. Según expresó: “Me divierte hacer algo distinto… mientras tanto sí me gusta elegir proyectos distintos con personajes que no hice nunca”.

Furtado a vencer o morir

En cuanto a su vida personal, mantuvo una actitud reservada, aunque su vínculo con Ester Expósito y versiones previas que lo relacionaron con China Suárez lo ubicaron en el foco mediático. Entre las últimas novedades, se hizo presente como invitado en el desfile de Giorgio Armani en Milán. En donde lució un traje gris de sastrería amplia, de líneas relajadas y modernas.

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