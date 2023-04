Cristina Kirchner comparó a Milei con Cavallo y lanzó: "La dolarización es mucho peor que la convertibilidad"

Cristina Kirchner dio señales de que no será candidata, elogió a Massa y pidió rediscutir el acuerdo con el FMI

"Había un gobierno que había ganado, que fue la primera experiencia de coalición de la República Argentina con la Alianza. Durante ese Gobierno, se produjo el estallido de la convertibilidad (...) Nunca se desactivó porque explotó en la cara de 40 millones de argentinos", recordó la expresidenta entre 2007 y 2015 acerca de la convertibilidad, que establecía que un peso valía un dólar.

Aquel programa económico, que creó el ministro de Economía Domingo Cavallo en marzo de 1991 durante el menemismo, terminó de estallar en diciembre de 2001. A más de dos décadas, el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, propone una dolarización de la economía: "Fue una idea o solución que se le ocurrió a un ministro de Economía, un señor de ojitos claros que tiene discípulos ahora con más pelo, el otro era más calvo. Estableció que un peso era un dólar. Fue una dolarización de la economía, pero no extrema".

"Esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización. (...) Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás, hoy puede ser la solución", marcó la vicepresidenta durante su exposición. Enseguida, apuntó: "Es imposible avanzar si no sabemos de donde venimos. Seguramente va a decir que la dolarización no es igual a la convertibilidad. Claro que no, es mucho peor".