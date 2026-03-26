26 de marzo de 2026 Inicio
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Inminente arribo de un temporal que traerá lluvias y tormentas y que durará varios días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por intensas precipitaciones para varias provincias de Argentina. El período de inestabilidad se extenderá hasta los primeros días de abril.

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Inminente arribo de un temporal que traerá lluvias y tormentas y que durará varios días

En medio de una semana con mañanas frías, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que volverá la inestabilidad en los próximos días y de cara al fin de semana. El organismo emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para el norte de la Argentina.

El frío y el viento se extenderán durante la jornada del miércoles. 
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La alerta amarilla por tormentas rige hoy para la provincia de Jujuy. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de manera local.

Las zonas principalmente afectadas serán Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi -Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

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En esa línea, las tormentas se mantendrán en la provincia durante viernes, sábado y domingo. Estas condiciones meteorológicas se repetirán durante el resto del jueves 26 y el viernes 27, en Salta, donde se esperan lluvias constantes y tormentas eléctricas con una probabilidad de precipitación de hasta el 40% durante gran parte del día.

Aunque las temperaturas se mantendrán amigables (con máximas que oscilarán entre los 22° y 24°), el ambiente estará cargado de humedad y con vientos variables que rotarán desde el sector sur y sudeste, manteniendo el cielo cubierto. Recién hacia el domingo 29 se prevé una mejora definitiva, con un marcado ascenso de la temperatura que llegará a los 29°, dejando atrás los chaparrones.

En el caso de Buenos Aires, desde Meteored informaron que a partir del vienes se producirá el "el retorno de humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires" lo que generará inestabilidad.

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  • Jueves 26 y Viernes 27: durante estos días las jornadas serán estables y muy agradables. El jueves se presentará mayormente soleado con una máxima de 27°. El viernes continuará el calorcito con idéntica máxima de 27°, aunque con un aumento paulatino de la nubosidad hacia la noche.

    CABA 26-7-26
    Captura del Servicio Meteorológico Nacional para CABA.

    Captura del Servicio Meteorológico Nacional para CABA.

  • Sábado 28: Se espera el ingreso de inestabilidad. Durante todo el día existe una probabilidad de entre 10% y 40% de tormentas aisladas. A pesar de la lluvia, la temperatura se mantendrá elevada, con una mínima de 21° y una máxima de 25°.

  • Domingo 29: La inestabilidad persistirá durante la mañana con posibles chaparrones (10-40%), pero el tiempo tenderá a mejorar hacia la tarde/noche con cielo parcialmente nublado. Será el día más caluroso del período, alcanzando una máxima de 28°.

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