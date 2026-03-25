25 de marzo de 2026 Inicio
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El consumo masivo se desplomó un 6,3% en febrero y no logra recuperarse: cayeron las ventas en supermercados

La medición, realizada por una consultora privada, reveló una fuerte retracción mensual en las ventas de supermercados, farmacias y autoservicios durante el segundo mes del año. Es el nivel más bajo desde septiembre de 2024.

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El consumo sigue en baja y cayó un 6

El consumo sigue en baja y cayó un 6,3% en febrero. 

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El consumo masivo mantiene una tendencia negativa y registró una caída mensual del 6,3% durante el mes de febrero. Los datos de la consultora Scentia confirman que las ventas en supermercados, farmacias y autoservicios volvieron al nivel más bajo desde septiembre de 2024. La situación preocupa a todo el sector.

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La medición arrojó una baja interanual del 3,4% en las compras generales de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal en los diversos canales. El primer bimestre de 2026 acumula un retroceso del 2,1% tras el leve rebote que ocurrió el año pasado y sostiene una marcada depresión.

Entre los canales más afectados aparecen los supermercados, donde la actividad se hundió un 5,9% frente al mismo período del año anterior. En la comparación contra enero, la merma alcanzó el 6,3% en las grandes superficies comerciales. La excepción fue solo el comercio electrónico, que logró eludir parcialmente la tendencia de la caída general.

El rubro de las farmacias experimentó una baja mensual del 9,1%, mientras que los autoservicios registraron un descenso del 6,4%. Por su parte, los kioscos marcaron una reducción del 6,2% y los mayoristas del 5,8% durante febrero. En resumen, todos los canales de comercialización mostraron fuertes variaciones negativas de forma simultánea.

Fuentes del sector comercial confirmaron que "las ventas llevan meses cayendo bastante" ante la falta de una recuperación clara en los ingresos de las familias argentinas. Esto impacta en la planificación de las empresas y en el sostenimiento del empleo, mientras la crisis de ventas se profundiza en todo el país.

Los salarios pierden la carrera contra la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detalló que en el sector privado registrado los sueldos aumentaron apenas un 2,1% mensual en enero, incremento que se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue del 2,9%. Por su parte, el sector público registró una suba mensual del 1,8% en sus haberes en el mismo periodo.

La consultora Trespuntozero marcó que los bajos salarios y la desocupación representan las principales preocupaciones de los ciudadanos argentinos. El organismo oficial, bajo la dirección de Pedro Lines, publicó que los bajos salarios (26,4%) y corrupción (25,3%) se ubican en primer y segundo lugar de un listado confeccionado con la opinión de la gente, en una encuesta, sobre lo que considera el problema principal de la Argentina.

Indec salarios enero

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