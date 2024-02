La conducción de la CGT se reunirá para analizar el avance de la Ley Ómnibus y no descarta realizar un nuevo paro nacional

"Analizaremos si amerita realizar una huelga general por 24 horas con movilización. La decisión de resistir ya está tomada y así va a ser. Debemos ser inteligentes y saber cómo y cuándo. Que la gente se quede tranquila que la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales no van a permitir que el Gobierno siga adelante de esta forma", expresó Manrique.

De esta manera, el referente de SMATA ratificó las palabras del secretario general de adjunto de Camioneros y cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, quién días atrás había señalado que los sindicatos están contemplando un nuevo paro. puede haber un paro y movilizaciones. "No le voy a poner fecha ahora, pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", aseguró el referente de Camionero durante una entrevista radial en El Destape.

Marcha de la CGT

Manrique: "El Gobierno quiere imponerse en base a la extorsión, el apriete y la represión"

Mario Manrique fue una de las víctimas de los tres días de represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que se concentraron en la plaza del Congreso en rechazo del megapaquete de medidas del gobierno libertario. El jueves pasado, cuando un grupo de legisladores de Unión por la Patria salió del recinto para interceder en el violento ataque contra jubilados, periodistas y manifestantes, un gendarme golpeó al diputado y gremilaista con su garrote en la cabeza.

"Es así como ellos tienen armadas las cosas. El Gobierno es consciente de que los que está haciendo está por fuera de toda cuestión reglamentaria, legal y moral. Todo lo quiere imponer en base a extorsiones y aprietes que sufrieron los gobernadores para que obliguen a sus diputados a votar a favor de esta ley. Todo lo que a ellos no los representa va a ser reprimido en este país. No importa si es un ciudadano común, un funcionario, no importa nada", manifestó Manrique en relación al accionar represivo del Gobierno.

"El gobierno es consciente de que esta ley y el DNU van en contra de todos los intereses del gran pueblo argentino. Está armado en beneficio de una minoría y eso va a traer conflictividad, por eso se están preparando para la conflictividad", agregó el diputado.

Manrique advirtió que Milei busca que se apruebe las facultades delegadas incluidas en la Ley Ómnibus para poder implementar todos los artículos que se eliminaron de la iniciativa original y definió al presidente como "un hombre sectario, excluyente y violento".

"No lo legitima el 50% de la sociedad para lo que quiere hacer. Tiene que respetar la división de poderes y respetar las etapas de una ley. Tampoco puede mandar una ley de 300 artículos en cuestión de días y en un par de comisiones. Muchas cosas se van a terminar en la justicia y se van a dirimir en la calle también", indicó.

Violenta represión al Diputado Nacional Mario Manrique



En el día de ayer, mientras sesionaba la Cámara de Diputados tratando la Ley Ómnibus, en las cercanías del Congreso las fuerzas de seguridad arremetieron con violencia sobre los manifestantes que… pic.twitter.com/F2JpJzCA3D — SMATA (@SindicatoSMATA) February 2, 2024

La advertencia de la CGT al Gobierno: "Cosechará tempestades"

El viernes pasado, luego de la violenta represión desatada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en la plaza del Congreso, la CGT publicó un duro comunicado en la que pidió el cese del despliegue represivo y advirtió al Gobierno que si sigue insistiendo con las políticas "destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías" cosechará tempestades.

El texto apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el “despliegue inusitado de fuerzas de seguridad y recursos” que terminó con “una absurda, injustificada y desproporcionada represión”. En ese marco, se denunció que el diputado Manrique fue “salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación”.

“El pueblo argentino tiene memoria -dice el documento- Ya ha transitado en el pasado varios procesos como el actual, cuando se intentaron implementar doctrinas similares destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías y de la soberanía de la Patria; y siempre han terminado en enormes fracasos que nos dejaron, además, herencias gravosas. Este gobierno con sus planteos está sembrando vientos sobre un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos. Y si sigue insistiendo con estas políticas, más temprano que tarde, necesariamente cosechará tempestades”, avisó la central obrera.