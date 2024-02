Ley Ómnibus: duro comunicado de la CGT por la represión policial en el Congreso

El comunicado titulado El modelo es ajuste, represión y violencia, lleva la firma del consejo directivo nacional y denuncia que los hechos violentos "fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias: jubilados, agrupaciones barriales, trabajadores de prensa, y hasta diputados nacionales en ejercicio".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1753401156372443391&partner=&hide_thread=false EL MODELO ES AJUSTE, REPRESIÓN Y VIOLENCIA



Exigimos que cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino



Este gobierno con sus planteos está sembrando vientos, sobre un pueblo necesitado de… pic.twitter.com/aAUxuNgvvw — cgtoficial (@cgtoficialok) February 2, 2024

Pablo Moyano no descartó un nuevo paro de la CGT si el Gobierno "avanza contra el pueblo"

El secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, no descartó la posibilidad de que la central obrera convoque a un nuevo paro como el que se realizó el 24 de enero si el gobierno de Javier Milei "avanza en contra del pueblo argentino".

"No se descarta nada. Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va analizar cómo seguir", aseguró este miércoles, día en que la Cámara de Diputados comenzó a debatir la Ley Ómnibus presentada por el oficialismo.

Moyano adelantó que no se va a "quedar cruzado de brazos" si "aumenta la conflictividad social", algo que podría ocurrir, según estimó, "entre marzo y abril" si se incrementa el valor de "los colegios, las prepagas y los alimentos", entre otros rubros.

"No le voy a poner fecha ahora (a una nueva medida de fuerza), pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", expresó a El Destape Radio.