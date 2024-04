La Ciudad garantizó la seguridad en la marcha universitaria de la UBA: "Ocurrirá de manera pacífica"

Macri dio garantias de la marcha por la UBA y confirmó que no asistira porque "gobierna para todos".

Para luego expresar que no estará presente en la movilización: "No voy a las marchas yo, tengo que gobernar para todos.Y no todos pueden estar de acuerdo con que se marche ese día".

UBA La Ciudad de Buenos Aires será sede de la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el martes 23 de abril.

Tras brindar las garantías necesarias, Jorge Macri entiende que "la UBA es icónica, es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires aunque no dependa de nosotros". "No depende de mí, pero para la Ciudad es súper relevante", remarcó.

En el mismo sentido hizo referencia la medida de ayuda escolar a las escuelas privadas lanzada hace pocos días. "Al PRO le costaba mucho hablar de la gestión privada. Decían que 'no si hablan de lo privado quiere decir que no les importa lo público'. No, ya está. Son las dos cosas, el sistema es todo".

Se inscribieron más de 100 mil estudiantes para el Programa Ayuda Cuota Escolar de la Ciudad

El Programa Ayuda Cuota Escolar, que ofrece un beneficio para las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas de la Ciudad que reciben aportes del Estado, recibió la inscripción de más de 100 mil estudiantes.

Con este beneficio, las familias van a acceder a un descuento en la cuota de hasta $30.000 durante mayo, junio y julio, dependiendo del porcentaje de aporte que recibe su institución. Hasta este viernes hay 100.240 estudiantes anotados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció sobre la ayuda educativa: “Vamos a asistir a las familias pero también a las escuelas. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna escuela cierre. Cada escuela que cierra es una herida que queda en el barrio, en la historia, en los niños y las familias que se educaron”.

Las autoridades estimaron que la inversión por tres meses será de entre $11.000 y $12.000 millones, incluyendo a un total de 212 mil alumnos de los tres niveles educativos obligatorios de 854 escuelas que reciben algún aporte del Estado. Por ejemplo, para una familia tipo de dos hijos recibirá por el beneficio entre $19.000 y $60.000 por mes, dependiendo del aporte total que tenga su escuela.