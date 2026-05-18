18 de mayo de 2026 Inicio
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Polémica en la Sociedad Rural: el vicepresidente cruzó a su hija vegana y defendió la ganadería

Marcos Pereda Born tuvo que salir a desmentir unas declaraciones de su hija sobre un supuesto rechazo al consumo de carne, en medio de la feroz interna por la sucesión presidencial de la principal entidad agropecuaria del país.

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Marcos Pereda Born es

Marcos Pereda Born es, hasta ahora, el único candidato para presidir la SRA.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente, Marcos Pereda Born, se enfrentó públicamente con su hija Milagros tras unas declaraciones sobre veganismo que amenazaron su campaña. El dirigente emitió un comunicado en la red social X para reafirmar su apoyo a la industria ganadera, luego de que la joven afirmara en una entrevista reciente que su padre avizora un futuro sin consumo de carne.

Francisco y Manuel Adorni.
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El conflicto se originó durante la participación de Milagros Pereda, diseñadora sustentable y vegana, en el podcast Ángeles y Demonios. Allí, la joven relató que en su núcleo familiar se produjo un vuelco hacia el vegetarianismo por el conocimiento directo de la actividad agropecuaria.

En ese contexto, la hija del directivo ruralista apuntó directamente a la postura de su padre frente a la industria de la alimentación. Según sus palabras, Pereda "es inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne".

La respuesta del candidato a presidir la SRA llegó a través de una publicación en internet para frenar las especulaciones. "Respeto a mi hija y su derecho a opinar, pero eso no representa en absoluto mi forma de pensar. Siempre fui un defensor de la ganadería como pilar del país y voy a seguir impulsando la venta de carne argentina en el mundo", sentenció.

Marcos Pereda Born

Este cruce familiar cobró relevancia por la actual disputa política dentro de la principal entidad del campo argentino. Pereda compite por el máximo cargo de la institución frente al actual presidente, Nicolás Pino, quien todavía no confirmó su candidatura para una reelección.

La interna de la Sociedad Rural atraviesa un clima de alta tensión por acusaciones cruzadas y auditorías por un contrato millonario fallido. Estas disputas exponen las diferencias entre las dos facciones principales que pelean por el control del organismo.

A esto se suman los diferentes perfiles políticos de los candidatos frente al gobierno nacional. Mientras Pino mantiene una postura más dialoguista con la administración de Javier Milei, Pereda se posiciona como una voz más crítica de las políticas oficiales.

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