A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional, en la apertura de sesiones en el Congreso

Tras unas semanas de incesante actividad en el Congreso, el Presidente inaugurará el 144° período de sesiones ordinarias. Dónde seguir la transmisión en vivo por cadena nacional.

Por
Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias. 

Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias. 

Mariano Fuchila
  • Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias este domingo 1° de marzo a las 21 horas.
  • El Presidente presentará un mensaje de alto contenido "reformista", haciendo un balance de sus dos años de gestión.
  • Se espera que haga algún comentario sobre la actividad más reciente en el Congreso como la sanción de la reforma laboral.
  • El discurso será clave para marcar el ritmo del año legislativo 2026.

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El mandatario brindará su discurso por cadena nacional a las 21 horas, repitiendo el esquema de horario nocturno que implementó en sus presentaciones anteriores en el prime time televisivo.

El Gobierno confirmó el horario del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias
El Gobierno confirmó que el discurso de Milei en la apertura de las sesiones volverá a ser a la noche

Se espera que el jefe de Estado presente un discurso de fuerte contenido "reformista", donde realizará un balance de los últimos dos años de gestión y adelantará los lineamientos del rumbo económico y político de su gestión para este 2026.

Javier Milei - Congreso de la Nación

Entre los ejes principales, se prevé que Milei destacará el cumplimiento de las metas fiscales, la baja de la inflación y los cambios en el sistema tributario junto a la eliminación de las PASO. También podría haber alguna mención sobre la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral, dos proyectos que el Gobierno se encamina a sancionar en los próximos días.

Además del balance de gestión, el Presidente utilizará el estrado del Congreso para presionar al arco político opositor y reforzar su narrativa de la "batalla cultural". En un clima de alta tensión parlamentaria, el discurso será clave para marcar el ritmo de un año legislativo que el oficialismo considera determinante para profundizar la transformación del Estado.

Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en cadena nacional por la apertura de sesiones en el Congreso

La transmisión del mensaje presidencial se realizará a través de la cadena nacional, lo que significa que todos los canales de televisión de aire y las señales de noticias por cable emitirán el discurso de principio a fin. Además, la señal oficial será distribuida por los canales de YouTube de la Presidencia y del Senado de la Nación, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo móvil.

El Presidente hablará frente a los 257 diputados y los 72 senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Martín Menem, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, gobernadores, integrantes del cuerpo diplomático y autoridades de las Fuerzas Armadas.

