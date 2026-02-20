20 de febrero de 2026 Inicio
Fuerte crítica de Victoria Villarruel a Javier Milei: "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno"

La vicepresidenta defendió los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump, y anulados este viernes por la Corte de los EEUU. En este marco, cuestionó la política de liberación de importaciones impulsada por el Gobierno, en medio del cierre de la planta Fate.

Sin nombrarlo, Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este viernes la política de liberación de importaciones impulsada por el presidente Javier Milei. "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno”, señaló en su cuenta de X al defender los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump en Estados Unidos, anulados este viernes por la Corte Suprema estadounidense.

“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.”, señaló en un primer momento la titular del Senado.

Tras analizar que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, describió: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”.

“La apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, lanzó la vicepresidenta un cuestionamiento solapado a la figura del jefe de Estado y su política económica, basada en proceso de desregulación y fomento al ingreso de productos desde el exterior.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”, completó Villarruel.

