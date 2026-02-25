"Esto va en picada": la feroz respuesta de las pymes al titular de la Cámara del Comercio El fabricante textil Damián Wolkiwiski explicó que la economía que propone Mario Grinman en apoyo al Gobierno está destruyendo a los empresarios e industriales pymes. Por + Seguir en







El sector pyme atraviesa un grave crisis entre los miles de despidos y la caída en picada del consumo. C5N

Las declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sobre la actual crisis económica para la industria argentina, con frases como que "algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar", recibió un duro rechazo de los pymes.

El empresario textil Damián Wolcowiski dio su versión sobre los dichos del empresario y explicó la situación que viven a diario miles de pequeñas empresas: "Él prioriza el país del futuro donde ve que esto va a mejorar y nosotros vemos todo lo contrario", aseguró.

Mientras Grinman reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”, pero que está dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, el fabricante de ropa remarcó: "Nosotros vemos que esto va en franca picada. El consumo sigue destruido, si uno sale a la calle, ve que la temporada ya terminó. Es una pena porque ambos deberíamos estar del mismo lado, pero la economía nos está destruyendo".

El martes, Grinman mantuvo un encuentro con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto a otros referentes de las cámaras empresariales y después hizo las declaraciones que causaron el repudio de empresarios y trabajadores.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/IROqRorULm — C5N (@C5N) February 25, 2026 La situación que describe el empresario pyme es una crisis profunda desde el 2024 hasta hoy, con una fuerte caída en la producción, el consumo interno y la inversión. "Los empleados que nosotros tengamos que dar de baja no pueden salir a manejar Uber. Yo me voy a quedar sin nada para que el plan (de Milei) funcione pero la gente adonde va a ir?", se preguntó.

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, Wolkiwiski opinó que está dispuesto a entregar su empresa "por un país mejor, pero eso no va a suceder... El costo que propone pagar Mario (Grinman) es tirar plata a la basura", resaltó. Entre sus estimaciones dijo que en los próximos 3 a 4 meses se perderán entre 1.000 y 2.000 puestos de trabajo, y que los empresarios y fabricantes pusieron mucho dinero en maquinarias para ser eficientes: "No somos ineficientes, eso es mentira. El Gobierno debería visitar nuestras industrias. Los fierros que tenemos son para trabajar", concluyó el entrevistado.