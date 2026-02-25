26 de febrero de 2026 Inicio
Alerta por la carne: se vienen nuevos aumentos en los mostradores la próxima semana

Los valores en las carnicerías registrarán saltos de hasta $1.500 por kilo en los próximos días. Las cámaras del sector advierten que el traslado de los precios mayoristas a las góndolas aún no concluyó y prevén una estabilización recién tras este último ajuste.

Especialistas prevén aumentos en la carne para la semana próxima.

El precio de la carne vacuna presentará nuevas subas en los comercios de cercanía durante la semana entrante, con incrementos que oscilarán entre $1.000 y $1.500 según el corte. Las cámaras empresarias del sector confirmaron esta tendencia debido al ajuste de valores en la hacienda.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), explicó a Ámbito que el mercado mayorista parece haber encontrado un techo esta semana, entre martes y miércoles. El directivo espera que los nuevos valores se plasmen definitivamente en los mostradores durante el transcurso de los próximos siete días.

Según explicó, los aumentos dependerán de la calidad de la mercadería y de la demanda estacional de cada pieza. Los valores variarán "según la carnicería, la calidad de carne y el corte en sí", señaló Rafael. En la misma línea, agregó: "Capaz un corte de más salida aumentará $2.000, y un corte que tenga menos salida rondará los $800".

Por su parte, el titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcia, vaticinó una etapa de equilibrio y "una estabilización ya a partir de la semana que viene". El especialista remarcó que los valores vigentes ya resultan complicados para el presupuesto de los carniceros y los consumidores.

carnicerias
Carnicerías deberán modificar los valores de distintos cortes para la semana próxima.

Además, Urcia añadió que la semana anterior fue "atípica" por los feriados de carnaval y por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y analizó que "seguramente, en lo que es transporte, mucha gente no vendió y no cargó para no tener problemas", en referencia a productores y grandes frigoríficos.

El analista agropecuario Javier Preciado sostuvo que el precio del producto sube de forma escalonada, generalmente durante el periodo estival. El experto afirmó que "estamos en el pico de la suba y el mes que viene ya se debería estabilizar hasta el nuevo salto".

Según los entrevistados, la escasez de oferta y la retención de animales en los campos destinados a la exportación representan factores estructurales que presionan sobre el costo final del producto. Esto se suma a que, desde hace más de 50 años, Argentina produce la misma cantidad de vacunos con el doble de densidad demográfica.

El incremento de la carne fue un elemento clave detrás de la fuerte suba de la inflación desde finales del año pasado. Varias consultoras privadas debieron recalibrar sus expectativas para este primer trimestre debido al impacto de este alimento esencial en la canasta básica.

