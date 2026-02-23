Manuel Adorni fulminó a Victoria Villarruel por su eventual candidatura presidencial:  "No es parte de la gestión"

El vocero presidencial sostuvo que la vicepresidenta “no coincide con los intereses” del Gobierno y relativizó su eventual candidatura. Además defendió la reforma laboral y cargó contra la oposición.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a tensar la relación interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel y dejó en claro que no integra el núcleo de decisiones del Ejecutivo.

“Ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor como cualquier argentino. Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo”, lanzó Adorni este lunes en Radio Rivadavia al ser consultado por la eventual candidatura presidencial de Villarruel en el 2027.

"Es la vicepresidenta de la Nación pero no toma decisiones y no es parte de la gestión”, agregó el funcionario volviendo a marcar que la ruptura con la vicepresidenta es irreversible.

En otro tramo de la entrevista Adorni defendió con énfasis la reforma laboral que terminará de ser aprobada este viernes en el Senado. “Es fundamental en la Argentina cuando tenés 43% de informalidad , salarios que en los últimos 50 años han sufrido mermas en términos reales y cuando no hay generación de empleo hace 12 años”, sostuvo.

Según planteó, los cambios en la legislación apuntan a incentivar la contratación: “Es una reforma que motiva al empleador a contratar gente y a no tener miedo de no poder desvincularlo es fundamental” . Y agregó: “Defender la informalidad, salarios bajos y la no creación de empleos es surrealista en una Argentina que apunta a otra cosa”.

El jefe de Gabinete la oposición que rechazó la iniciativa. “El agite que hacen es pour la galerie, porque está claro que no tienen cabida y que la gente los detesta y no los quiere más en este formato tira piedras”, disparó. A su juicio, “el sistema había quedado viejo” y tanto “la izquierda como el kirchnerismo no se ayornan a los tiempos que corren”.

En esa línea, calificó al último paro general convocado por la CGT como “un fracaso y una burla”. “Viven en otra realidad y de espaldas a la gente. Es gente que todos los días se levanta y se sube a su auto 0km con chofer. Es entendible que vivan en otra realidad”, ironizó, en alusión a la dirigencia sindical.

Respecto a la situación del oficialismo en el Congreso Congreso, aseguró que hoy cuentan con una composición “cercana a una mayoría” que permite dar “debates razonables con los aliados”. Y cuestionó al kirchnerismo por su comportamiento parlamentario: “Lo que tiene para aportar es bastante pobre. La desconexión de los micrófonos de Florencia Carignano fue lamentable. Esa es la forma que tienen ellos de expresarse”.