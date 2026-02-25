Vuelve a circular el ramal Retiro-Tigre del tren Mitre: cómo funcionará y cuándo se normaliza Tras casi dos meses de suspensión, el servicio se restablecerá en dos etapas desde marzo. Renovaron vías, estaciones, pasos a nivel y puentes. Además, ya tiene fecha el regreso de los tres ramales a la estación Retiro. Por + Seguir en







El ramal Tigre del ferrocarril Mitre normalizará sus servicios este domingo 1 de marzo, después de casi dos meses de pausa para realizar una renovación integral de más de 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes, y la modernización de sistemas que no se actualizaban desde hacía décadas.

La suspensión, que comenzó el 10 de enero, se debió a un plan de mejoras de infraestructura en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. La decisión de concentrar los trabajos durante el verano respondió a la menor demanda de pasajeros en ese período, lo que permitió avanzar con tareas de mayor complejidad que no pueden ejecutarse únicamente en horarios nocturnos o fines de semana.

El ramal más afectado fue el de Tigre, que estuvo paralizado por completo. En cambio, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre siguieron funcionando, pero lo hicieron entre esas cabeceras y Belgrano R. La intervención también alcanzó la modernización del ingreso a la terminal de Retiro, que se encuentra en un 88% de avance y requiere una semana adicional para finalizar la instalación del nuevo equipamiento y la capacitación del personal.

ramal tigre Cómo será el cronograma de funcionamiento del tren Mitre Entre el 1° y el 7 de marzo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán únicamente hasta la estación Belgrano R, mientras que el servicio hacia Tigre conectará Belgrano C con la terminal bonaerense. Esta modalidad permitirá completar las pruebas operativas con formaciones y las capacitaciones del personal. Desde el 8 de marzo, los tres ramales retomarán su recorrido completo entre cabeceras.

Mientras tanto, aunque el ramal Retiro-Tigre volverá a operar con su cronograma habitual, los servicios Retiro-José León Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre continuarán funcionando de manera limitada hasta Belgrano R, debido a las obras que se realizan en la terminal porteña.

Con la normalización total prevista para comienzos de marzo, se espera mejorar la situación de miles de pasajeros que durante casi dos meses debieron recurrir a colectivos u otros medios de transporte para completar sus viajes diarios.