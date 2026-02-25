25 de febrero de 2026 Inicio
Javier Milei participó del homenaje por el nacimiento del General San Martín

El Presidente formó parte del acto que se realizará en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro por el 248° aniversario del natalicio.

El evento conmemora el 248° aniversario del nacimiento.

Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei participó del acto que conmemora el 248° aniversario del nacimiento del prócer José Francisco de San Martín. El evento se llevó a cabo en la plaza ubicada en el barrio porteño de Retiro, que lleva el nombre del prócer argentino.

Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias. 
El mandatario, que ingresó al acto junto con la banda de los Granaderos y estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de presidencia, Karina Milei. El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

"Este 25 de febrero conmemoramos el nacimiento del General José de San Martín, el hombre que convirtió la vocación de servicio en destino continental y la libertad en causa irrenunciable", aseguró la gestión libertaria a través de la cuenta Casa Rosada.

milei homenaje san martin
Milei junto a la comitiva que lo acompañó en el homenaje en Retiro.

En tal sentido, en la red social X, destacaron que "con el Cruce de los Andes selló la independencia de América y nos legó una enseñanza eterna: la libertad es un deber que se honra con coraje, determinación y amor por la Patria".

El posteo del Ministerio de Defensa por el 248° aniversario del nacimiento de San Martín

Desde la cuenta de la cartera de defensa, escribieron: "El 25 de febrero nació en Yapeyú el hombre que cambiaría para siempre nuestra historia: el General José de San Martín. Su vida fue un compromiso absoluto con la libertad y con la Patria, una convicción que trascendió su tiempo y que sigue marcando el rumbo de nuestras Fuerzas".

"Hoy, sus Granaderos lo honran como él los formó, con disciplina, valores y sentido del deber. Cada dos horas, desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, marchan para realizar el histórico cambio de guardia y custodiar su mausoleo. No es solo una ceremonia, es la continuidad viva de su legado", agregaron.

"San Martín creó este Regimiento para liberar América y forjó en sus hombres un código de honor que aún permanece intacto. Desde el sable que empuñó por la Independencia hasta cada relevo frente a sus restos, su ejemplo nos recuerda que la libertad se defiende todos los días. Nació para cambiar la historia. Y su legado sigue de guardia, custodiando la Patria que nos enseñó a construir", cerraron.

