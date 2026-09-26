Roly Serrano criticó el mensaje de Javier Milei ante la ONU: "Siento que no hemos crecido y que es algo retrógrado" Visiblemente conmovido, el actor cuestionó el discurso internacional del mandatario y expresó su dolor por los sueños perdidos y la ausencia de verdad y justicia en el país. Por Agregar C5N en









El reconocido actor advirtió sobre un estancamiento en el pensamiento político.

El actor Roly Serrano estuvo como invitado en TVR, por la pantalla de C5N, donde cruzó al presidente Javier Milei por su discurso en la ONU: "Siento que no hemos crecido y que es algo retrógrado".

El reconocido intérprete de "El sapo" en la serie El Marginal reflexionó sobre la actualidad argentina ante los conductores Juan di Natale y Carolina Papaleo: "Cumplí 71 años y me acuerdo de la vieja frase de 1810: 'El pueblo quiere saber de qué se trata'. Y estamos en 2026 y seguimos pensando lo mismo", empezó.

"Me duele mucho dónde quedaron todos esos sueños de un mundo mejor, esas personas que no están y desaparecieron porque alguien decidió que no tenían que estar. ¿Dónde quedó la verdad, dónde está la justicia?", dijo el artista visiblemente conmocionado.

También remarcó la importancia de la educación y el pensamiento crítico como herramientas de transformación social: "Nosotros los actores solemos trabajar estos elementos. Cuando ensayamos y discutimos, siempre hay política en todo, aunque no sea partidaria. ¿A dónde va este mundo?", cuestionó.

Serrano resaltó las figuras históricas que impulsaron cambios desde la paz: "Existió un Gandhi... Hicieron de esta vida un lugar mucho mejor. ¿Y dónde están aquellos sueños y aquella educación donde nos enseñaban a abrir la imaginación para que pudiéramos imaginar un mundo mejor? Porque si lo podemos imaginar, lo podemos modificar".