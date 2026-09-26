26 de septiembre de 2026 Inicio
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Emergencia en Casa Rosada: trasladaron en helicóptero a una oficial que se descompensó

Una agente de la PFA destinada en la Casa de Gobierno sufrió un episodio de salud y se activó el protocolo aéreo para trasladarla de urgencia al Hospital Churruca. Con las horas, se confirmó que Javier Milei estaba en la Quinta de Olivos.

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Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

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Un inusual operativo de seguridad interrumpió este sábado por la tarde las calles del centro porteño: el helipuerto de Casa Rosada se activó para trasladar a una agente de Policía que, mientras cumplía funciones en la sede del Poder Ejecutivo, se descompensó y tuvo que ser trasladada en helicóptero para su atención.

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El movimiento del helicóptero oficial llamó de inmediato la atención de los que pasaban por Plaza de Mayo y de la prensa acreditada, ya que el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio en ese momento, sino desarrollando su agenda en la Quinta Presidencial de Olivos.

A medida que pasaron los minutos se supo que el episodio respondió a un problema de salud de una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), identificada como Berta Benítez, quien trabaja en la comisaría interna de la Casa de Gobierno y sufrió un cuadro agudo de convulsiones mientras se encontraba en servicio, según la agencia Noticias Argentinas.

Traslado aéreo directo a Parque Patricios

Ante la descompensación de una agente de la PFA destinada en Casa Rosada, las autoridades de la sede de Gobierno decidieron no esperar a una ambulancia y avanzar con el protocolo aéreo. La nave despegó con la mujer a bordo y aterrizó directamente en el Hospital Churruca Visca, en el barrio de Parque Patricios, donde la oficial ingresó a la guardia para recibir atención especializada.

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