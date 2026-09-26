Emergencia en Casa Rosada: trasladaron en helicóptero a una oficial que se descompensó Una agente de la PFA destinada en la Casa de Gobierno sufrió un episodio de salud y se activó el protocolo aéreo para trasladarla de urgencia al Hospital Churruca. Con las horas, se confirmó que Javier Milei estaba en la Quinta de Olivos. Por Agregar C5N en









Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada. Redes sociales

Un inusual operativo de seguridad interrumpió este sábado por la tarde las calles del centro porteño: el helipuerto de Casa Rosada se activó para trasladar a una agente de Policía que, mientras cumplía funciones en la sede del Poder Ejecutivo, se descompensó y tuvo que ser trasladada en helicóptero para su atención.

El movimiento del helicóptero oficial llamó de inmediato la atención de los que pasaban por Plaza de Mayo y de la prensa acreditada, ya que el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio en ese momento, sino desarrollando su agenda en la Quinta Presidencial de Olivos.

A medida que pasaron los minutos se supo que el episodio respondió a un problema de salud de una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), identificada como Berta Benítez, quien trabaja en la comisaría interna de la Casa de Gobierno y sufrió un cuadro agudo de convulsiones mientras se encontraba en servicio, según la agencia Noticias Argentinas.