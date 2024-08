La advertencia de Martín Menem, en medio de la interna de LLA: "Ningún diputado tiene votos propios"

El presidente de la Cámara de Diputados lanzó un mensaje disciplinador a los legisladores del bloque oficialista y minimizó el conflicto intestino en el espacio: "No creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí".

El riojano confirmó este domingo que el próximo martes se definirá la suerte de la legisladora mendocina, aunque minimizó el peso de esta decisión y remarcó que ninguno de los 38 diputados de La Libertad Avanza tiene votos propios, sino que fueron elegidos gracias a Javier Milei.

"No creo que nos quite votos. No creo que diputados que fueron electos gracias y exclusivamente al voto que puso la gente para el presidente Milei, que fueron electos por eso, no creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería inadmisible. No creo que se pierdan los votos", sostuvo Menem, en diálogo con Radio Mitre.

Además, el legislador buscó quitarle importancia a la interna que vive su partido, aseguró que "es la misma que tienen todos los bloques" e insistió con que los diputados libertarios deben responder al Ejecutivo.

Arde la interna de La Libertad Avanza en Diputados: Lilia Lemoine pide la expulsión de Marcela Pagano del bloque

La diputada Lilia Lemoine reveló detalles de la feroz interna que se vive por estas horas en el bloque de diputados de La Libertad Avanza, luego del polémico enfrentamiento a los gritos que protagonizó Lourdes Arrieta con Martín Menem y Nicolás Mayoraz. La diputada mendocina no sería la única que podría ser expulsada del bloque. La periodista Marcela Pagano podría seguir el mismo camino.

Los legisladores del bloque libertario mantuvieron este miércoles una reunión luego de la sesión en que la Cámara baja rechazó el DNU que le otorgaba fondos extraordinarios a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El detonante de la fuerte discusión fue la visita que un grupo de ellos realizó a genocidas en el penal de Ezeiza hace algunas semanas atrás.

En ese clima, fue Lourdes Arrieta quien estalló y apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados a quien le recriminó que "no la defendió". La conversación fue subiendo de tono y su abogado la retiró de la oficina en medio de una crisis de nervios. Finalmente, la mendocina se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia donde presentó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz.

Este episodio dejó en evidencia la crisis que vive el bloque y comenzaron los rumores sobre la posibilidad de que Arrieta abandone el espacio. Incluso, el bloque convocó a una reunión para este próximo martes en el que se debatirá la expulsión de la legisladora.

En ese contexto, la propia Lemoine le reveló detalles a C5N sobre las conversaciones que el espacio libertario está manteniendo sobre el futuro de Arrieta y que definirían su futuro.

En desarrollo-.