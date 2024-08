Escándalo en Diputados: gritos, amenazas y forcejeos en una reunión de bancada de La Libertad Avanza

La mendocina fue una de las diputadas que participó de esa visita a Alfredo Astiz y otros represores, y señaló posteriormente que concurrió engañada. En ese sentido, apuntó directamente contra su compañero Beltrán Benedit, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esto despertó el enojo de los legisladores libertarios contra ella y se convirtió en el detonante del fuerte cruce de este miércoles.

Lourdes Arrieta

Según indicaron fuentes parlamentarias a C5N, en medio de la reunión Arrieta discutió fuertemente con Nicolás Mayoraz, lo que obligó a Martín Menem a pedir que la retiren del lugar. “Llamen a seguridad”, exclamó a los gritos el presidente de la Cámara de Diputados.

Antes, la rionegrina Lorena Villaverde había presentado la propuesta para que Arrieta sea expulsada del bloque, ante lo cual Bornoroni, intentando calmar el clima, sugirió que “no hay que tomar decisiones en caliente”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, relató lo sucedido en diálogo con C5N: "Tengo entendido que tuvo una crisis de nervios la diputada, la acompañaron a la comisaría a hacer la denuncia. No es la primera vez que escuchamos que diputados de La Libertad Avanza tienen tensiones de esta naturaleza".

Lourdes Arrieta denunció a un compañero de bloque por violencia de género

Como consecuencia de la fuerte pelea, la diputada presentó una denuncia en la comisaría. "Está haciendo en este momento la denuncia en la OVD, la oficina de violencia de género que tiene la Corte Suprema de Justicia", confirmó Yamil Castro Bianchi, abogado de Arrieta, en Argenzuela.

"Lo que pasó fue un acto de cobardía suprema, tuvo que salir una diputada pidiendo auxilio, entré y pude agarrarla aunque no me dejaban. La querían retener por la fuerza", describió el abogado al tiempo que dio cuenta de la crisis que atraviesa el bloque libertario: "No hay conducción. Si vos tenés diferencias dentro de tu bloque, las tenés que discutir".

"Lo que le están facturando a la diputada fue que en el día de ayer La Libertad Avanza salió a decir que no reivindicaba el genocidio", aseguró.

Nicolás Mayoraz

Lilia Lemoine estalló contra Lourdes Arrieta: "Es una desequilibrada mental"

La diputada de LLA, Lilia Lemoine, apuntó duramente con su compañera de bloque, Lourdes Arrieta, y se refirió a la denuncia por violencia de género que hizo contra Nicolás Mayoraz.

"No sé que les llegó. Lo que yo vi hoy es un escándalo de una desequilibrada mentalmente", disparó en diálogo con la prensa a la salida del Congreso, donde aseguró que lo denunciado por Arrieta "es falso, una barbaridad".

También dedicó unas palabras contra Yamil Castro Bianchi al sostener que "su abogado, no casualmente, es el mismo que armó la causa contra Milman. Se está aprovechando de una chica que no tiene los patitos en fila".

Rocío Bonacci confirmó maltratos hacia Lourdes Arrieta: "La acusan de jugar en contra del Gobierno"

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci defendió a su colega Lourdes Arrieta luego del escándalo que se generó en una reunión del bloque libertario, en la que hubo gritos, insultos y forcejeos, que terminó con una denuncia por violencia de género contra el diputado Nicolás Mayoraz.

Según relató Bonacci a C5N, Mayoraz acusó a Arrieta de ser "una operadora kirchnerista" y "jugar en contra del Gobierno" por haber revelado detalles de la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza, de la que participó, a partir de una denuncia que presentó en la Justicia.