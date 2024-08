El abogado de Lourdes Arrieta insistió en la denuncia contra Nicolás Mayoraz: "Fue un episodio de muchísima violencia"

"Fue una discusión a punto tal que, si estuviera pasando en lo de mi vecino, yo llamo al 911", afirmó. El abogado contó que la reunión de bloque de este miércoles "era una charla supuestamente con asesores, pero cuando tomo asiento nos invitan a retirarnos porque era una charla privada" y "no hubo explicación".

Señaló que, mientras estaba esperando en la puerta junto a otros asesores, "se empezaron a escuchar gritos" pero "pensamos que era una discusión propia de temas políticos. Ingresa el presidente de la Cámara, Martín Menem, y después de eso lo que se escuchaba era otro nivel de gritos", indicó.

Lourdes Arrieta diputada La Libertad Avanza Nunca Más Arrieta es una de las diputadas que visitó a genocidas en el penal de Ezeiza. X @juanelegonzalez

"Se ve que la presencia del presidente de la Cámara activó a algún diputado que quería mostrarse un poco más y hacerse el guapo frente a una mujer que estaba defendiendo sus ideales", deslizó. En ese momento, otra diputada abrió la puerta y le pidió a los asesores que ingresaran a la sala.

"Cuando entro, veo que está la diputada Arrieta siendo increpada y discutiendo con personas. Una diputada me pide: 'Por favor, acompañala'. La estaban agrediendo. Más que abogado y asesor parecía un guardaespaldas porque termino agarrándola", sostuvo Castro Bianchi.

En ese contexto, "aparece un diputado, me empuja y me dice: 'Salí de acá, no sos diputado'. 'No la podés tocar', le digo, 'la diputada se va a retirar'. Ella reivindica mi posición en el lugar diciendo: 'Es mi abogado, se va a quedar conmigo', y le dije: 'Lourdes, retirémonos de acá que no es seguro'", recordó.

"Después intervino la custodia policial que le fue asignada por el juez (Ernesto) Kreplak, que nos asistió hasta la comisaría interna del Congreso, donde ella fue escuchada a solas por el comisario y un médico. De ahí nos fuimos a la OVD (Oficina de Violencia de Género) donde ella tuvo un espacio de amplia escucha", aseguró.

Sobre el motivo de la discusión, el abogado sostuvo que Arrieta "estaba siendo presionada por sus pares por las manifestaciones que hizo en relación a la visita de Ezeiza. El diputado Mayoraz reivindicó la libertad de los genocidas y le dijo que esas personas deberían estar en libertad y que cómo se iba a oponer a eso", contó.

Lourdes Arrieta diputada Nunca Más La Libertad Avanza El bloque de diputados de LLA negó los episodios de violencia. Constanza Viñas

"Lo que había acá era un apriete o lo que podríamos denominar un juicio sumario para querer expulsarla", afirmó. "Claramente era una cama, una nueva cama, o un juicio sumario pretendiendo expulsar ahí a la o las diputadas, porque no quedó muy claro", expresó.

Castro Bianchi también aclaró que "no hay ninguna desestimación de la causa que inició ayer la diputada por violencia de género". "Es una mentira y vamos a insistir para que todas las personas que estuvieron involucradas en ambos hechos, tanto en los de ayer como del 11 de julio, den las respuestas que tengan que dar", remarcó.

"Mi clienta fue víctima de actos de violencia de género de tipos que frente al pueblo que los votó no son capaces de bancar sus ideales, de reivindicar ideas 'setentistas', como dicen ellos, pero puertas adentro son muy machitos para apretar a una mujer joven con su primera experiencia parlamentaria", concluyó.