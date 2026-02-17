17 de febrero de 2026 Inicio
EL PRO pidió eliminar el artículo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral

"La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", señaló en X el diputado Cristian Ritondo, que ya había condicionado el apoyo a la iniciativa. El Gobierno reconoció que cometió "errores".

Cristian Ritondo pidío eliminar el artículo de la polémica. 

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, pidió este martes que se elimine el artículo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral, un punto que causó polémica y generó cuestionamientos en el Gobierno por su inclusión de manera sorpresiva en el Senado.

Otra marcha atrás del Gobierno: retirará el artículo sobre licencias médicas de la reforma laboral

"La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", afirmó en su cuenta de X el legislador. Más temprano había condicionado el apoyo a la normativa, que en uno de sus puntos limita el pago del salario a los trabajadores que no asistan a su puesto de trabajo por cuestiones médicas extra-laborales.

El legislador había anunciado su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno, aunque anticipó que iba a buscar cambiar el polémico artículo sobre licencias por enfermedad y, además, revisar el esquema de financiamiento sindical.

"Desde el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen", destacó el legislador ante la consulta de Infobae.

En el mismo sentido, entendió que "la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100% del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados".

El gobernador de Salta tambien solicita eliminar el artículo 44

Gustavo Sáenz adelantó que los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca "no van a votar el artículo 44 (Modificación del art. 208 LCT). Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso".

En un posteo de X, apuntó sin nombrarla a la senadora Patricia Bullrich al señalar: "Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo".

"Nadie elige accidentarse o enfermarse. Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores", completó.

Licencias médicas: Patricia Bullrich reconoció que el Gobierno tuvo un error

En una entrevista con TN, la senadora explicó que "tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades. Lo reconozco. El error fue no haber aclarado las enfermedades severas".

En el mismo sentido, se defendió al sostener: "Te puede pasar esto en 210 artículos, porque tomamos la estructura de la vieja ley, que no distingue entre un esguince y un cáncer. Ahora lo están trabajando en Diputados y lo están analizando Legal y Técnica. No empañamos la ley, nos hacemos cargo de que lo introdujimos en el debate. Cometimos un error y lo vamos a arreglar".

Ya pensando en que la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y, luego, llamar a sesión el jueves al mediodía, la presidenta del bloque oficialista comentó: "Es bueno reconocer que nos faltó plantear lo de las enfermedades severas. Hoy estamos haciendo una ley colectiva y en eso fuimos recogiendo varias ideas. En Diputados también dijeron que querían intervenir en la ley".

"Creemos que quedó completa, pero no nos asusta que vuelva al Senado. Cuando uno reconoce que tiene que trabajar con otros y se instala un tema, desde mi perspectiva, cambiar ese artículo está bien. Es terminar con una mafia que existe, hay cientos de personas presas por certificados médicos truchos en la Argentina. Para nosotros, lograr una ley tan importante ya es un hito y que tenga media sanción también es un hito", culminó la senadora.

