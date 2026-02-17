17 de febrero de 2026 Inicio
Perú: el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí a cuatro meses de haber asumido

El exmandatario fue cuestionado por los diputados tanto por sus vínculos con empresarios chinos, como por su incapacidad para frenar la inseguridad del país. El próximo miércoles se elegirá un nuevo jefe del Ejecutivo que estará a cargo hasta abril, cuando sucedan las elecciones.

José Jerí tan solo estuvo cuatro meses a cargo de la presidencia de Perú.

José Jerí, quien fuera elegido por el Congreso como presidente interino de Perú hace cuatro meses, fue destituido este martes del cargo, acusado de mantener vínculos con empresas chinas favorecidas en licitaciones de obras públicas y de no poder contener la crisis de inseguridad.

El ahora exmandatario peruano, del partido de tendencia derecha Somos Perú, había asumido el poder de forma interina el pasado 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la otrora presidenta encargada del Gobierno, Dina Boluarte, tras el mismo tipo de remoción que había terminado con la gestión de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Con la destitución de Jerí, el Congreso peruano cesó unas ocho presidencias en los últimos 10 años, por lo que se profundiza la crisis política en el país que comenzó con la finalización temprana del mandato de Pedro Pablo Kuczynski a dos años de haber asumido, en 2018.

Ahora, este miércoles el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente interino que pueda mantenerse en el cargo hasta el próximo 28 de julio, cuando asuma el mandatario que resulte electo de las elecciones de abril.

¿Por qué destituyeron a José Jerí, el último presidente de Perú?

José Jerí, el abogado de 39 años que había sido nombrado presidente de Perú en octubre pasado, fue destituido del mando después de que prosperara una de las siete mociones de censura que tenía en su contra en el Congreso, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La principal causa fue su vínculo con empresarios chinos beneficiados con la obra pública en el país.

El escándalo contra Jerí comenzó a finales diciembre pasado, cuando se viralizó un video suyo en el que se lo ve encapuchado y con lentes oscuros, ingresando a un restaurante de comida china en Lima, cuando el local estaba cerrado al público. Allí se encontró con Zhihua Yang, un poderoso empresario oriental que posee varios negocios, desde empresas de seguridad hasta constructoras de hidroeléctricas.

A los días se conocieron nuevas imágenes del exmandatario nuevamente con Yang y Ji Wu Xiaodong, otro empresario acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera y que, a pesar de tener una condena de prisión domiciliaria, visitó el Palacio presidencial en tres ocasiones cuando Jerí todavía era el jefe de Gobierno. Además, los empresarios chinos fueron acusados en reiteradas ocasiones de haber sido beneficiados en las licitaciones de varias obras públicas en el país.

El caso se volvió un escándalo nacional y puso a Jerí en el centro de la escena por las presunciones en su contra de participar de un nuevo entramado de corrupción en Perú. Luego de semanas de negociaciones, los diferentes partidos políticos alcanzaron las 78 firmas necesarias para convocar la sesión extraordinaria que lo destituyera. Además, en el recinto se enfrentaron las dos fuerzas con mayor intención de voto en las próximas elecciones del 12 de abril.

Por un lado, Fuerza Popular -liderado por Keiko Fujimori, hija del exdictador- se negó a censurar a Jerí para "no desestabilizar más al país", mientras que Renovación Popular logró aliarse con el resto de las bancadas para finalmente terminar una nueva presidencia en Perú.

