León XIV en la Argentina, en vivo: el Papa se dirige a Luján donde lo esperan miles de fieles

El papa León XIV dio un discurso frente a los reclusos en Devoto: "La cárcel es testigo de cambios"

En su último día en Argentina, el Santo Padre habló en el gimnasio del Servicio Penitenciario y dejó una reflexión: "La sociedad representa todo lo que es un límite: incapacidad, discapacidad, sufrimiento, límites como si fuera un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades por el que seríamos inmortales. Podemos constatarlo en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer violencia sobre los más débiles, impunidad fruto de la corrupción".

#AHORA | León XIV, en el penal de Devoto: "El dinero fácil es un falso poder"En su mensaje a los internos, el Papa advirtió sobre las falsas certezas que ofrece la delincuencia y las drogas.#C5N en vivo por https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/dgZ43DxggO — C5N (@C5N) November 11, 2026

"Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones de crecimiento, es testigo de personas que, habiendo enfrentado la fragilidad, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios es posible pasar de la oscuridad total a pasar pequeños destellos de esperanza", agregó.