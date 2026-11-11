EN VIVO

Último día

León XIV en la Argentina, en vivo: el Papa se dirige a Luján donde lo esperan miles de fieles

Después de su visita a Córdoba y de la multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, el Papa encara este miércoles sus últimas actividades en el país antes de partir rumbo a Perú. Se despedirá con una homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde ya lo esperan miles de personas.

- 11 de noviembre 2026 - 08:47
El Papa

El Papa, frente a los reclusos de Devoto.

Redes sociales

EN VIVO

El papa León XIV encara una agenda de actividades menos cargada este miércoles, último día de su visita a la Argentina, ya que tiene previsto partir rumbo a Perú en las primeras horas de la tarde. La jornada comenzó con su llegada a la cárcel de Devoto, donde conversó con internos que le contaron sus historias de vida.

El evento principal tendrá lugar a las 10, cuando encabece una multitudinaria misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; miles de personas lo esperan desde la tarde del martes en medio de un importante operativo de seguridad.

De esta manera, el Sumo Pontífice sumará su cuarta multitudinaria misa, luego de las celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde lo acompañaron millones de fieles. En Luján, la estimación del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que se acerque otro millar de feligreses para acompañarlo.

Para cerrar su viaje, a las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

El papa León XIV parte rumbo a Luján para brindar su última misa masiva en el país

El Santo Padre viaja hacia Luján con su comitiva para hacerse presente en la Basílica de Nuestra Señora de Luján desde las 10. Miles de fieles lo esperan para el último evento masivo en el país antes de dirigirse hacia Perú, su próxima parada de la gira sudamericana.

Los impactantes testimonios de los presos al papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Hay una nueva vida por vivir"

En el marco del último día de su visita a la Argentina, el Santo Padre escuchó atentamente a dos reclusos que leyeron las reflexiones sobre su estancia en el penal: "Siempre hay una salida y Dios escucha".

El papa León XIV dio un discurso frente a los reclusos en Devoto: "La cárcel es testigo de cambios"

En su último día en Argentina, el Santo Padre habló en el gimnasio del Servicio Penitenciario y dejó una reflexión: "La sociedad representa todo lo que es un límite: incapacidad, discapacidad, sufrimiento, límites como si fuera un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades por el que seríamos inmortales. Podemos constatarlo en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer violencia sobre los más débiles, impunidad fruto de la corrupción".

"Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones de crecimiento, es testigo de personas que, habiendo enfrentado la fragilidad, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios es posible pasar de la oscuridad total a pasar pequeños destellos de esperanza", agregó.

Sergio Massa, presente en Luján para ver al papa León XIV en la Santa Misa

El líder del Frente Renovador se encuentra en las inmediaciones de la Basílica Nuestra Señora de Luján y estará presente en la celebración. También estará Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno, entre otros.

Inició el encuentro del papa León XIV con los presos en la cárcel de Devoto

El Santo Padre ya está en el gimnasio del Servicio Penitenciario en lo que será su último acto en la previa de la multitudinaria misa en Luján. El arzobispo Jorge García Cuerva dio un discurso y aseguró: "No debemos permitir qu el pasado nos robe el futuro. Su presencia es la presencia del pastor que abraza a todos".

El papa León XIV llegó a la cárcel de Devoto en su último acto antes de la misa hacia Luján

El Santo Padre arribó al Servicio Penitenciario para tener un encuentro con 72 presos en un evento que durarará aproximadamente 30 minutos. Fue recibido por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

Cortes en autopistas por el traslado del papa León hacia la cárcel de Devoto

Producto del viaje del Papa y su comitiva, la autopista Buenos Aires La Plata se encuentra interrumpida de manera total en el enlace hacia la Autopista 25 de Mayo y Paseo del Bajo. Mientras que, el propio Paseo del Bajo no tiene funcionamiento para la circulación en sentido sur a la altura de Retiro

Cómo será la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto antes de partir hacia Luján

El papa León encabezará un encuentro con 72 presos en la cárcel de Devoto en lo que será el penúltimo acto del Sumo Pontífice en su visita histórica en Argentina.

El evento durará aproximadamente 30 minutos e incluirá un mensaje directo a los internos. No habrá lavado de pies ni protocolo religioso adicional. Además de la presencia de la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques estará en la entrada del complejo penitenciario para recibirlo.

La historia de la Cárcel de Devoto llega a su fin.

La historia de la Cárcel de Devoto llega a su fin.

El papa León XIV partió desde la Nunciatura hacia la cárcel de Villa Devoto

El Santo Padre viaja con la comitiva al encuentro con los presos que será a las 8 en Desaguadero y Pedro Lozano. En el lugar lo espera la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. León XIV ingresará a un establecimiento dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI.

Luján se prepara para recibir al papa León XIV en lo que será la última misa en Argentina

Miles de fieles acamparon a la espera de la llegada del Santo Padre, el cual brindará una misa desde las 10. Será la tercera de las celebraciones más grandes, luego de la realizada en el Monumento de los Españoles y en Córdoba.

Qué artistas cantarán frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján

La última convocatoria musical tendrá lugar en la misa que celebrará el Papa y el artista principal será Luciano Pereyra y estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán y Carafea.

A qué hora abren los accesos y cómo es la organización del predio en Luján

Los accesos al parque de Luján se habilitarán el martes 10 de noviembre a partir de las 16, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Los peregrinos ingresarán desde la rotonda de la Ruta 7 y se ubicarán a los lados de la avenida Nuestra Señora de Luján, trayecto por el cual circulará el papamóvil desde el tótem de ingreso hasta la Basílica.

Dentro del predio, la distribución estará estructurada en dos sectores principales:

  • Altar principal: ubicado en la plaza frente a la Basílica, reservado para los invitados especiales de distintas iglesias y barrios del país.

  • Parque San Martín: contará con un escenario de grandes dimensiones y puestos de servicios gastronómicos para ampliar la capacidad de recepción de los fieles.

Leé más recomendaciones acá: https://www.c5n.com/sociedad/misa-historica-del-papa-leon-xiv-nuestra-senora-lujan-como-llegar-y-que-tener-cuenta-n253880

Cómo llegar a Luján: transportes, accesos y opciones de estacionamiento

Para asistir a la misa histórica frente a la Basílica, las autoridades provinciales recomiendan prioritariamente el uso del transporte público, debido a los cortes de tránsito previstos en la zona céntrica. A continuación, se detallan las alternativas para trasladarse en tren, colectivo o vehículo particular.

En tren

  • Línea Sarmiento: se dispondrá de servicios reforzados en el ramal que conecta Buenos Aires con Mercedes. La opción más directa es descender directamente en la estación Luján.

  • Línea San Martín: los trenes que realizan el recorrido Retiro – Doctor Domingo Cabred permiten descender en la estación Open Door. Desde allí, el trayecto hasta el templo se completa a pie (aproximadamente unas 25 a 30 cuadras, lo que demanda unos 30 minutos de caminata).

  • Combinación Auto + Tren: quienes viajen en vehículo particular desde zonas más alejadas pueden optar por dejar el auto en la localidad de Mercedes y realizar el tramo final hasta Luján en el tren Sarmiento.

En colectivo

  • Línea 57: mantendrá sus recorridos habituales desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y diversos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con destino a Luján, adaptando sus paradas según los desvíos programados.

En auto o micro (7 accesos por ruta y estacionamientos)

Para el ingreso vehicular se establecieron 7 accesos por ruta. Debido a que el tránsito estará restringido en las inmediaciones de la Basílica, la Provincia dispuso áreas de estacionamiento para autos particulares y micros de contingentes a una distancia de entre 4 y 5 kilómetros del templo:

  • Zonas de estacionamiento habilitadas: se ubican sobre los accesos por las Rutas 7, 5, 47 y 192, así como en los sectores de Open Door, Jáuregui, Cortines y Colonia Cabred.

  • Tramo final: desde estos puntos de detención, el recorrido hacia el predio de la ceremonia deberá realizarse indefectiblemente a pie.

Mapa de cortes por la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

Para llegar a Devoto, la comitiva liderada por el papa León XIV, partirá desde la Nunciatura Apostólica, para iniciar su recorrido por las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y finalizar por Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.

Los cortes de circulación

  • Pedro Lozano y Cervantes
  • Cervantes y Simbrón
  • Allende y Pedro Lozano
  • Quevedo y Simbrón
  • Bermúdez y Simbrón
  • Benito Juárez y Pedro Lozano
  • Benito Juárez y Melincué
  • Benito Juárez y Baigorria
  • Desaguadero y Baigorria
  • Bermúdez y Baigorria

Por su parte, las líneas de colectivos 47, 25, 109 y 124 tendrán desvíos por las avenidas perimetrales. Además, las paradas ubicadas dentro del perímetro cerrado quedarán anuladas entre las 5 y las 10 del miércoles. Los pasajeros deberán acercarse a Francisco Beiró o Lope de Vega para abordar las unidades.

Leé más: https://www.c5n.com/sociedad/mapa-cortes-la-visita-del-papa-leon-xiv-la-carcel-devoto-n253922

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alba Camargo en el Parque de la Memoria. 

León XIV recibió el pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo por el paradero de desaparecidos

play

Los impactantes testimonios de los presos a León XIV en la cárcel de Devoto: "Hay una nueva vida por vivir"