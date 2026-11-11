León XIV en la Argentina, en vivo: el Papa se dirige a Luján donde lo esperan miles de fieles

Mapa de cortes por la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto
Para llegar a Devoto, la comitiva liderada por el papa León XIV, partirá desde la Nunciatura Apostólica, para iniciar su recorrido por las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y finalizar por Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.
Los cortes de circulación
- Pedro Lozano y Cervantes
- Cervantes y Simbrón
- Allende y Pedro Lozano
- Quevedo y Simbrón
- Bermúdez y Simbrón
- Benito Juárez y Pedro Lozano
- Benito Juárez y Melincué
- Benito Juárez y Baigorria
- Desaguadero y Baigorria
- Bermúdez y Baigorria
Por su parte, las líneas de colectivos 47, 25, 109 y 124 tendrán desvíos por las avenidas perimetrales. Además, las paradas ubicadas dentro del perímetro cerrado quedarán anuladas entre las 5 y las 10 del miércoles. Los pasajeros deberán acercarse a Francisco Beiró o Lope de Vega para abordar las unidades.
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