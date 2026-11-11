Murió un obrero al desplomarse un arco que preparaban para recibir al papa León XIV en Perú El trabajador tenía 29 años y trabajaba en una estructura ubicada en el ingreso de una urbanización de Pimentel, Perú. El accidente ocurrió mientras realizaba tareas de terminación y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad y los materiales utilizados en la construcción. Por Agregar C5N en









Leonel Iparraguirre Berenzon, de 29 años, murió durante los trabajos de construcción del arco que se usaría para recibir al Papa León XIV. Web

Un trabajador de 29 años murió este miércoles en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo de Perú, cuando el arco que ayudaba a construir para recibir al Papa León XIV se vino abajo durante las tareas de terminación, en el ingreso de la urbanización El Santuario, en la región de Lambayeque.

La víctima fue identificada como Leonel Iparraguirre Berenzon, quien se encontraba sobre la construcción cuando cedió toda la estructura junto con su armazón metálico. Según los primeros reportes, el obrero realizaba trabajos de tarrajeo, una técnica utilizada para revestir y nivelar superficies con mortero.

El arco que construían para recibir al Papa León XIV se desplomó en Chiclayo, Perú. Web La obra llevaba alrededor de dos semanas de ejecución y todavía estaba inconclusa cuando ocurrió el accidente. Fotografías difundidas antes del derrumbe mostraban algunas irregularidades en el concreto, con rajaduras visibles y sectores donde, según las imágenes, parte del peso parecía descansar sobre apoyos precarios de madera.

Los vecinos denunciaron la precariedad de las condiciones de trabajo para los obreros Después de la tragedia, vecinos y testigos manifestaron sus dudas sobre la resistencia de los materiales empleados, especialmente por el grosor de las barras de hierro que sostenían el arco. "Está muy delgado, no ha soportado el peso", expresó uno de los entrevistados por un noticiero local.

Las observaciones de los residentes todavía no representan una conclusión técnica sobre el origen del colapso. Las autoridades deberán establecer mediante las pericias correspondientes si existieron deficiencias en el diseño, en los materiales o en la ejecución de los trabajos, además de determinar quiénes tenían a cargo la construcción y su supervisión.

La Policía Nacional de Perú intervino tras el derrumbe de la estructura en Perú. Web Tras el episodio, efectivos de la Policía Nacional y otros agentes llegaron al lugar para intervenir y avanzar con las actuaciones correspondientes. La estructura caída se encontraba en uno de los accesos a la urbanización El Santuario, donde también se había levantado otro arco para los preparativos de la visita papal.