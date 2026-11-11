11 de noviembre de 2026 Inicio
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El afectuoso saludo del papa León XIV con Axel Kicillof al llegar a Luján

El Sumo Pontífice arribó a la Basílica para oficiar la última ceremonia en Argentina y fue recibido por el gobernador bonaerense. El lunes ya se habían encontrado en la visita al Cottolengo Don Orione.

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Axel Kicillof junto al papa León XIV. 

Axel Kicillof junto al papa León XIV. 

León XIV cierra este miércoles su actividad oficial en Argentina con una multitudinaria e histórica misa en Luján. Luego de visitar la cárcel de Devoto a primera hora de la jornada, el Sumo Pontífice se trasladó hacia la ciudad bonaerense para recibir el afecto de miles de los fieles presentes al pie de la Basílica. Al arribar, fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien se estrechó en un fuerte saludo.

Estela de Carlotto. 
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El mandatario ya se había encontrado el martes con León XIV en Cottolengo Don Orione de Claypole, en una visita papal al centro donde viven más de 200 personas con discapacidad. En aquel momento, Kicillof le obsequió un mate en signo de gratitud y le presentó a todo el Gabinete provincial.

Antes de Luján, León XIV le habló a presos en la cárcel de Devoto

El Santo Padre arribó a la unidad penitenciaria minutos antes de las 8 de la mañana y pasó un momento junto a las 70 personas que aún permanecen detenidas en el complejo penitenciario que está próximo a ser trasladado a la provincia de Buenos Aires.

No se realizó el tradicional lavado de pies, sino que León se dedicó a escuchar las palabras de cuatro internos, quienes contaron su vida personal, cómo la fe convirtió su estadía dentro del penal y le entregaron obsequios realizados por ellos mismos.

Luego de ese emocionante momento, fue el momento del Papa para devolver las gentilezas. Durante su alocución, el Sumo Pontífice profesó: "La sociedad representa todo lo que es un límite: incapacidad, discapacidad, sufrimiento, límites como si fuera un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades por el que seríamos inmortales".

"Podemos constatarlo en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer violencia sobre los más débiles, la impunidad fruto de la corrupción. Muchas veces tomamos conciencia del límite a través del pecado y sus consecuencias ya sea por haber cometido un error, por enfermedad o muerte de un ser querido".

"Aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedia una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios recorriendo caminos de reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y el fracaso que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual es un momento particular para reiniciar sus vidas como nos han compartido en sus testimonios", completó durante su homilía, con palabras que sonaron a un profundo perdón.

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