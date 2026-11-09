9 de noviembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof recibió a León XIV en la puerta del Cottolengo Don Orione: afectuoso saludo y un especial regalo

El Papa lleva a cabo la primera actividad de la jornada al visitar el predio donde viven y son atendidas más de 400 personas con discapacidad. Fue recibido por el gobernador bonaerense, su esposa y su Gabinete.

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León XIV junto a Axel Kicillof. 

León XIV junto a Axel Kicillof. 

El papa León XVI vive su segundo día en el país donde, a primera hora del lunes, visita el Cottolengo Don Orione de Claypole. Luego de atravesar un emotiva llegada a bordo del papamóvil, y recibir el cariño de la gente que se volcó en las cercanías con banderas argentinas y papales, el Sumo Pontífice fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien tuvo un afectuoso saludo, le presentó a su esposa, el Gabinete y le obsequió un mate.

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Entre otros de los regalos, León XIV también recibió una réplica del corazón de Don Orione, una reliquia sagrada que descansa en el Cottolengo. En señal de agradecimiento, el mandatario bonaerense también le regaló un pequeña caja roja con el logo del Vaticano.

A posterior, Kicillof le presentó uno por uno a los funcionarios del Gabinete bonaerense con quienes el Papa le estrechó su mano en un saludo formal y tal cual lo marca el protocolo.

Así llegaba León XIV al Cottolengo Don Orione

En las afueras del Cottolengo, miles de fieles lo recibieron con aplausos, carteles y expresiones de afecto por parte de todos los vecinos que estuvieron esperando la llega de León XIV, quien se convirtió en el primer para en pisar suelo argentino luego de 39 años, cuando Juan Pablo II fue el último Papa en visitar la Argentina en abril de 1987.

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