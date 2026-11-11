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Pibes Chorros tocará en el festival de Coachella: "¡Nos vemos en el desierto, wachines!"

La histórica banda argentina confirmó su participación en el prestigioso evento de Indio, Estados Unidos, donde compartirá grilla con figuras internacionales como Madonna, Dua Lipa y Tame Impala.

Pibes Chorros llega a Coachella y compartirán escenario con Madonna

Pibes Chorros llega a Coachella y compartirán escenario con Madonna, Dua Lipa y Tame Impala. 

La cumbia villera desembarca en uno de los festivales más importantes de la industria musical. Pibes Chorros tocará nada más y nada menos que en Coachella y compartirá grilla con figuras internacionales como Madonna, Dua Lipa y Tame Impala en el prestigioso evento en California, Estados Unidos.

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"Miralo a Duraznito viviendo la buena vida", dice el estribillo de uno de sus principales hits, y parece haberse convertido en el destino de este grupo musical: una banda que nació como hija de la crisis de 2001, poniéndole ritmo al lenguaje de la marginalidad, y que hoy llega al line-up de uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

La emblemática agrupación de cumbia villera representará a la música argentina en Estados Unidos, integrando una lista de artistas encabezado por Madonna, Dua Lipa y SZA.

Ante la sorpresa de los incrédulos y la euforia de sus fanáticos, fue la propia banda la que confirmó la noticia a través de sus redes sociales oficiales. "Sí, ahí estamos en el cartel. Los Pibes Chorros vamos a tocar en Coachella los sábados 10 y 17 de abril de 2027, en Indio, California. A toda la gente que viene cantando estos temas con nosotros desde hace años: este viaje también es de ustedes. ¡Nos vemos en el desierto, wachines!", celebraron en la publicación.

Surgidos a comienzos del milenio, Los Pibes Chorros hicieron historia como pilares de la cumbia villera, poniendo en primer plano las vivencias y el lenguaje de los barrios populares argentinos. Hoy, sin Ariel Salinas "El Traidor" como vocalista y tecladista inconfundible, siguen adelante llevando la cumbia villera más allá de la Argentina.

Ahora, escribirán un nuevo capítulo al unirse a compatriotas que ya pisaron el escenario californiano, entre ellos Juana Molina (2004), Bajofondo (2009), Babasónicos (2010), Las Ligas Menores (2017), Nathy Peluso (2022), Nicki Nicole (2022), Bizarrap (2024) y Ca7riel y Paco Amoroso (2025), para llevar su música a una edición que cruza rock, indie, pop y sonidos urbanos.

Lineup Coachella 2027: Dua Lipa, Madonna, SZA y Daddy Yankee encabezan el festival

El Festival de Coachella 2027 reveló su esperado cartel oficial para su próxima edición en Indio, California, la cual se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril. Las jornadas principales del evento estarán lideradas por la superestrella del pop Dua Lipa el viernes, el proyecto musical Tame Impala el sábado y la aclamada SZA a cargo del cierre.

El encuentro en el desierto californiano reunirá además a una constelación de referentes de distintos géneros musicales y números sorpresa, entre los que destacan la participación especial de Madonna en la zona Dance Tent y un show estelar de Daddy Yankee. El line-up se completa con nombres consagrados de la talla de Weezer, Phoebe Bridgers, Tiësto, Martin Garrix, Becky G, Måneskin y la histórica confirmación de la cumbia villera de la mano de Los Pibes Chorros.

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