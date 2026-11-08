Axel Kicillof le dio la bienvenida al papa León XIV: "Abrazamos su mensaje contra cualquier forma de crueldad"

El gobernador bonaerense saludó al Sumo Pontífice en redes sociales y le aseguró que "el pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza". Robert Francis Prevost visitará la provincia de Buenos Aires este lunes.

Tras el aterrizaje del papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, el gobernador Axel Kicillof le dio la bienvenida en sus cuentas oficiales por redes sociales y remarcó: "En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad ".

Kicillof, sobre las elecciones en EEUU: "Fue un resultado contundente en contra de Trump"

"En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza ", aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires y describió que la visita los llena de "alegría y esperanza".

El Papa visitará el distrito gobernado por Kicillof este martes cuando recorra el Cottolengo Don Orione en la localidad de Claypole del municipio de Almirante Brown .

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares , responde políticamente a Kicillof y forma parte del armado del Movimiento Derecho al Futuro que respalda al mandatario provincial.

¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV! Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza. En la Provincia de Buenos Aires abrazamos…

El segundo día de Robert Francis Prevost arrancará a las 9:15 con dicha visita, seguirá a las 11:30 con una misa en el Monumento de los Españoles en Palermo y a las 16:10 se reunirá con empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina.

El saludo de Sergio Massa al papa León XIV

El referente del Frente Renovador Sergio Massa también le dio la bienvenida al Sumo Pontífice en redes sociales y aprovechó para destacar una reflexión de Prevost.

Massa rescató una reflexión central atribuida al Santo Padre que vincula la economía con la equidad: “La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”.

El pronunciamiento del exministro de Economía y excandidato presidencial se suma al clima de fuerte expectativa social y religiosa que rodea la estadía de León XIV en suelo argentino.