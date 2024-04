Juliana di Tullio cruzó a Javier Milei por la rebelión fiscal que alentó en la provincia de Buenos Aires: "Deje en paz a los bonaerenses"

En esta línea siguió: "Deje en paz y respete al pueblo que le genera más riqueza a la nación y que recibe menos por habitante. Su responsabilidad institucional le impide ser ingrato, maleducado y autócrata".

Di Tullio en la red social X Redes Sociales

Además, hizo un detalle de los aportes de los contribuyentes bonaerenses: "Ni le cuento lo ridícula que quedó su promesa de no aumentar impuestos cuando usted mismo incrementó el Impuesto PAÍS ese 7.5 a 17.5. Le sugiero que no haga promesas que no puede cumplir".

En campaña, Milei aseguró en televisión que "antes de subir un impuesto, me corto el brazo". Finalmente, la senadora por la Provincia de Buenos Aires enfatizó: "Por suerte sus brazos siguen en su lugar. Evite las autolesiones".

Espert se refirió en Radio Mitre a los impuestos que aumentó la provincia: “El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común". En este sentido resaltó que "los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró.