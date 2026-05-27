27 de mayo de 2026 Inicio
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Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y consiguió más dólares

La Secretaría de Finanzas adjudicó $12,57 billones y logró un rollover del 114% sobre ofertas por $16,14 billones. Además, colocó u$s200 millones en el bono AO27 y u$s150 millones en el AO28.

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El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

Ministerio de Economía

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de mayo: colocó $12,57 billones y logró un rollover del 114% sobre ofertas totales por $16,14 billones, y evitó liberar pesos al mercado, debido al alto nivel de refinanciamiento. Además, logró captar u$s350 millones con la apertura de los bonos en dólares AO27 y AO28.

El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.
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La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación se concentró en instrumentos a tasa fija. El título más demandado fue la Lecap con vencimiento en septiembre de 2026, que concentró más del 41% del total adjudicado en moneda nacional. Este comportamiento deja en claro que los agentes financieros buscan refugio en instrumentos de tasa fija y liquidez inmediata para cubrirse frente a posibles escenarios de volatilidad.

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Dentro de los instrumentos en dólares, el Gobierno colocó u$s200 millones en el bono AO27 y otros u$s150 millones en el AO28. Con este resultado, el Bonar 2027 quedó prácticamente al límite de completar su cupo total de emisión de u$s2.000 millones, mientras que para el bono con vencimiento en 2028 se espera una segunda vuelta para intentar captar los remanentes de divisas que aún circulan en el mercado local.

La estrategia de la Secretaría de Finanzas también apuntó a secar la plaza de pesos, evitando inyectar moneda local al mercado para no alimentar la presión sobre los dólares paralelos. “La vida promedio pondera de la cartera emitida fue de 1,06 años y se patearon vencimientos a 2028 por $3,8 billones”, expresó Felipe Núñez, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

El resultado de la última licitación de mayo

  • LECAP/BONCAP a:

15/9/26 (S15S6) - $5,16 billones 1.99% TEM, 26.68% TIREA.

  • CER a:

31/3/27 (TZXM7) $0,54 billones a 2.00% TIREA.

30/9/27 (TZXS7) $1,30 billones a 5.06% TIREA.

  • TAMAR a:

31/8/28 (TMG28) $3,76 billones con un margen de 7.93%.

  • Dólar Linked a:

31/7/26 (D31L6) – $0,75 billones a 6.01% TIREA.

31/3/27 (D31M7) – $1,06 billones a 5.50% TIREA.

  • Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 200 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8.49% TIREA (8.17% TNA).

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