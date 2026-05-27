Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y consiguió más dólares La Secretaría de Finanzas adjudicó $12,57 billones y logró un rollover del 114% sobre ofertas por $16,14 billones. Además, colocó u$s200 millones en el bono AO27 y u$s150 millones en el AO28. Por Agregar C5N en









El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares. Ministerio de Economía

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de mayo: colocó $12,57 billones y logró un rollover del 114% sobre ofertas totales por $16,14 billones, y evitó liberar pesos al mercado, debido al alto nivel de refinanciamiento. Además, logró captar u$s350 millones con la apertura de los bonos en dólares AO27 y AO28.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación se concentró en instrumentos a tasa fija. El título más demandado fue la Lecap con vencimiento en septiembre de 2026, que concentró más del 41% del total adjudicado en moneda nacional. Este comportamiento deja en claro que los agentes financieros buscan refugio en instrumentos de tasa fija y liquidez inmediata para cubrirse frente a posibles escenarios de volatilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Felii_N/status/2059734731416043855&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,57 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,14 billones.

Esto significa un rollover de 114,36% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

15/9/26… pic.twitter.com/2hQqt8DBOZ — Felipe Núñez (@Felii_N) May 27, 2026 Dentro de los instrumentos en dólares, el Gobierno colocó u$s200 millones en el bono AO27 y otros u$s150 millones en el AO28. Con este resultado, el Bonar 2027 quedó prácticamente al límite de completar su cupo total de emisión de u$s2.000 millones, mientras que para el bono con vencimiento en 2028 se espera una segunda vuelta para intentar captar los remanentes de divisas que aún circulan en el mercado local.