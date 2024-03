Javier Milei se sumó a las críticas contra Axel Kicillof por la suba de impuestos: "Es una violación del derecho de propiedad"

El jefe de Estado replicó una nota que le hicieron al diputado José Luis Espert, en la que anunciaba que no pagaría los impuestos en la Provincia y convocaba a los bonaerenses a una "rebelión fiscal".

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado replicó una nota del diputado José Luis Espert , en la que anunciaba que no pagaría los impuestos y convocaba a los bonaerenses a una rebelión fiscal.

"Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...", señaló Milei, citando la nota de Espert.

"Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...", agregó el mandatario, refiriéndose al furcio que pronunció Kicillof durante su discurso en la Legislatura bonaerense, el pasado 4 de marzo.

Milei vs Kicillof

El llamado de José Luis Espert a una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires

En una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el diputado Espert apuntó contra Kicillof por el aumento de impuestos y llamó a los bonaerenses a una rebelión fiscal.

"El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", aseguró el diputado oficialista, quien adelantó que no pagará ninguno de esos impuestos.

"Es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos. No hay que pagar los impuestos", agregó Espert.

Sin embargo, justificó la reimplantación del impuesto a las Ganancias, un tributo que lo cobra el estado nacional: "Es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".