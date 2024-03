Javier Milei explicó por qué utiliza tanto las redes sociales a pesar de las críticas

Para luego explicar que ellos "no entienden esto de tener una comunicación directa con la gente". "Yo he nacido en las redes sociales, soy un producto de las redes sociales y me comunico de modo directo con la gente", reconoció el jefe de Estado.

Javier Milei celular teléfono Gentileza AFP

En la argumentación sobre su extensivo uso de las redes sociales explicó: "Eso además me permite estar rápido de reflejos y ver donde están los problemas rápidamente y trabajar para solucionarlos. Esa situación los pone muy nerviosos a los políticos tradicionales por que primero ellos no tienen esa llegada a la gente, no tienen esa gimnasia".

En el mismo sentido confirmó que el mismo maneja sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. "Por otra parte, al mismo tiempo el TikTok me lo maneja Iñaki por que tienen una dinámica distinta. Eso a mi me permite tener un contacto directo con la gente", remarcó en una entrevista por Radio Mitre.

Cuáles fueron los últimos tuits de Javier Milei

El presidente se abocó en las últimas horas a utilizar las redes sociales por dos motivos. Hizo una pausa en su ataque a los senadores, para saludar al exentrenador de la Selección argentina Carlos Bilardo por su cumpleaños y luego criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la suba de impuestos.

"¡Feliz cumpleaños doctor! ¡Muchas gracias por tantas alegrías y en especial por las enseñanzas para la vida!", dice el sentido mensaje que le dedicó en su cuenta de X.

Milei bilardo

Luego a través de la misma red social, el jefe de Estado replicó una nota del diputado José Luis Espert, en la que anunciaba que no pagaría los impuestos y convocaba a los bonaerenses a una rebelión fiscal.

"Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...", señaló Milei, citando la nota de Espert.

"Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...", agregó el mandatario, refiriéndose al furcio que pronunció Kicillof durante su discurso en la Legislatura bonaerense, el pasado 4 de marzo.