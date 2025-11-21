Un hombre de 64 años falleció luego de que fuera hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y perdiera la vida en medio de la cirugía. La víctima había pagado u$s5.000 para someterse al tratamiento y sospechan que hubo un problema con la administración de la anestesia. El centro médico fue clausurado y detuvieron a dos cirujanos.
El hecho ocurrió en la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500, cuando los dos profesionales presentes —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— advirtieron que el hombre no respondía ni despertaba luego del tratamiento.
Pese a las primeras maniobras de reanimación, el hombre nunca pudo despertar y tras el arribo del SAME al consultorio, el personal constató la hora de muerte a las 16:40.
"La familia no entiende que pasó. Lo que sospechan es que hubo un problema, o por lo menos una mala administración de lo que es la anestesia. Habían pagado anestesista, la persona no vino al lugar al colocarla y en principio el doctor fue quien le administró la misma", informó desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó en el programa De Una.
En este marco, y luego de darle aviso a la familia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, dispuso la detención de los profesionales involucrados, como así también el secuestro de sus credenciales, la historia clínica, y dispuso la clausura y faja del consultorio donde ocurrieron los hechos.