Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió en la cirugía La víctima tenía 64 años y pagó u$s5.000 para someterse al tratamiento que terminó en tragedia. Dos cirujanos fueron detenidos. Sospechan que hubo un problema con la administración de la anestesia. Por







La causa quedó caratulada como homicidio culposo.

Un hombre de 64 años falleció luego de que fuera hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y perdiera la vida en medio de la cirugía. La víctima había pagado u$s5.000 para someterse al tratamiento y sospechan que hubo un problema con la administración de la anestesia. El centro médico fue clausurado y detuvieron a dos cirujanos.

El hecho ocurrió en la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500, cuando los dos profesionales presentes —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— advirtieron que el hombre no respondía ni despertaba luego del tratamiento.

Pese a las primeras maniobras de reanimación, el hombre nunca pudo despertar y tras el arribo del SAME al consultorio, el personal constató la hora de muerte a las 16:40.

"La familia no entiende que pasó. Lo que sospechan es que hubo un problema, o por lo menos una mala administración de lo que es la anestesia. Habían pagado anestesista, la persona no vino al lugar al colocarla y en principio el doctor fue quien le administró la misma", informó desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó en el programa De Una.

clínica robles El hecho ocurrió en la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500. En este marco, y luego de darle aviso a la familia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, dispuso la detención de los profesionales involucrados, como así también el secuestro de sus credenciales, la historia clínica, y dispuso la clausura y faja del consultorio donde ocurrieron los hechos.