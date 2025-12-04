Jorge Macri le pidió a Diego Santilli que incluya la deuda por la Coparticipación en el Presupuesto 2026 El jefe de Gobierno porteño se reunió con el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y la presidenta de LLA una semana antes del comienzo de las sesiones extraordinarias. Por + Seguir en







Diego Santilli, Manuel Adorni y Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le pidió al ministro del Interior, Diego Santilli, que el pago semanal de la deuda por la Coparticipación "esté expresado en el Presupuesto" 2026 que se debatirá en las sesiones extraordinarias.

"Hay un acuerdo firmado en la Corte donde el pago no es por goteo, sino semanal. Eso se puede seguir manteniendo, pero vamos a pedir que esté expresado en le Presupuesto", apuntó el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

Santilli recibió a Macri este jueves a las 12 en la Casa Rosada en el marco de sus reuniones con gobernadores para negociar la aprobación de la Ley de Leyes, que se prorroga desde 2023, y de las reformas laboral y tributaria que impulsa el presidente Javier Milei.

También estuvieron presentes en el encuentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) porteña, Pilar Ramírez. "Ahora tienen trabajo ellos hacia adentro a ver si lo pueden incluir", deslizó el ex intendente de Vicente López en la casa de Gobierno.

Aún así, Macri aseguró que "hace varios meses" que el PRO trabaja "bien" con LLA y definió que se trata de "una nueva etapa" en la que están "en buena sintonía". La última semana, la Legislatura porteña aprobó este viernes el Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires con 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.