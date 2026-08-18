18 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno porteño busca terminar con "la mafia de los celulares robados"

Jorge Macri firmó un decreto para endurecer los controles sobre los comercios que se dedican a la compra-venta y reparación de equipos usados. Además, anunció que "no se va a habilitar ni un solo local más" que se dedique al rubro.

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Habrá inspecciones extraordinarias para verificar el origen lícito de la mercadería.

Habrá inspecciones extraordinarias para verificar el origen lícito de la mercadería.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto que busca endurecer los controles sobre los comercios que se dedican a la compra-venta y reparación de celulares usados, con el objetivo de atacar a las organizaciones que comercializan equipos robados.

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La normativa, sancionada para reglamentar la Ley 6.009 del año 2018, declara la emergencia comercial en todo el distrito porteño por un plazo estricto de 90 días corridos.

El texto oficial ordena la instauración de un sistema de registro para identificar establecimientos, dispositivos y transacciones, mientras la Agencia Gubernamental de Control asume la tarea de ejecutar inspecciones extraordinarias para verificar el origen lícito de la mercadería.

"Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa", sostuvo Jorge Macri tras dar a conocer el nuevo decreto.

Suspenden las habilitaciones en las zonas críticas: "Ni un solo local más de ‘reparación de celulares’"

El Gobierno de la Ciudad dispuso una intervención especial en las denominadas "Zonas de Alta Criticidad", áreas geográficas que comprenden a los barrios de Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

En estos polígonos urbanos, las autoridades porteñas pausarán por tres meses el inicio de nuevos trámites de autorización económica, las transferencias y las ampliaciones de superficie para los locales dedicados a este rubro tecnológico.

"En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan", aclaró el jefe de Gobierno porteño en un mensaje publicado en sus redes sociales que concluyó con el clásico lema de su gestión: "Ley y orden".

La nueva normativa refuerza el plan integral de seguridad urbana

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, respaldó la medida con un mensaje contundente: "Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvídate de revenderlo. Vamos a endurecer los controles sobre los locales de venta y reparación de celulares usados, y a suspender la habilitación de nuevos comercios del rubro. Se terminó el negocio del robo y reventa".

Desde la sede gubernamental señalaron que este decreto consolida el esquema de seguridad basado en el respeto por la normativa vigente, en sintonía con otras acciones preventivas como el desalojo de manteros, los operativos en centros de transporte y la recuperación de propiedades usurpadas.

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