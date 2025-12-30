30 de diciembre de 2025 Inicio
Ola de calor en la Ciudad: dónde quedan los Refugios Climáticos ante las altas temperaturas

Frente al aumento de las olas de calor asociado al cambio climático, en la Ciudad de Buenos Aires funciona una red de Refugios Climáticos: espacios abiertos al público que permiten a los vecinos hidratarse, descansar y resguardarse de las altas temperaturas.

Télam
Las olas de calor son eventos climáticos cada vez más frecuentes, intensos y prolongados como consecuencia del cambio climático. Las proyecciones indican un aumento sostenido tanto de las temperaturas máximas como mínimas, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Los Refugios Climáticos son lugares confortables y frescos donde las personas pueden ingresar, hidratarse, descansar unos minutos y luego continuar con sus actividades. Iniciativas similares ya fueron implementadas en ciudades como Barcelona, Toronto y París, como parte de estrategias de adaptación frente al impacto del calor extremo en zonas urbanas.

Uno de los grupos más expuestos a los efectos de las olas de calor son los adultos mayores. En la Ciudad de Buenos Aires, las personas de 65 años o más representan más del 16% del total de la población. Frente a este escenario, se desarrollan acciones de concientización y prevención vinculadas a eventos climáticos extremos, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Estas medidas se inscriben dentro del Programa de Adaptación frente a Eventos Climáticos Extremos, vigente desde 2017, que apunta a prevenir los impactos negativos del calor, en particular durante las olas de calor que afectan a la población adulta mayor. Entre las acciones previstas se incluye la difusión de información y recomendaciones a través de sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR), grupos de WhatsApp y redes sociales.

Refugios CABA 30-12-25
Captura del mapa de los Refugios de la Ciudad.

Captura del mapa de los Refugios de la Ciudad.

Dentro de la Red de Refugios Climáticos de la Ciudad se encuentra la Sede Comunal 14, ubicada en Beruti 3325, que funciona de lunes a viernes de 8:30 a 16. El espacio cuenta con puestos de hidratación, bancos, aire acondicionado, ventilación, baños públicos y conexión wi-fi. Otro de los refugios es la Biblioteca Casa de la Lectura, situada en Lavalleja 924, abierta de lunes a viernes de 10 a 17, con acceso a agua, baños públicos e internet.

También se suma el Refugio Climático Plaza Chile, en Tagle 2772, que permanece abierto todos los días de 8:30 a 20. Se trata de un espacio al aire libre que ofrece sombra, bancos y puestos de hidratación para quienes necesiten resguardarse del calor.

Temperaturas extremas: cómo prevenir golpes de calor

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una serie de recomendaciones de cara a una ola de calor que afecta al centro de Argentina de cara a los últimos días del año.

"El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)", señala el Médico Clínico Dr. Diego Sánchez Gelós (MN 117.604) del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuando se pierden los mecanismos de regulación de la temperatura corporal aparece el golpe de calor, este agrega fiebre mayor de 39°, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión y desorientación mental, delirios, pérdida del conocimiento, pudiendo llegar a las convulsiones, advierte Sánchez Gelós.

Ola de Calor

Pautas para evitar golpes de calor:

  • Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.

  • Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.

  • Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.

  • Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.

  • Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.

  • Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.

