1 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro, en el que se trazaron estrategias para el proyecto de eliminación de las PASO. También se analizó la postura del Ejecutivo sobre el nuevo escenario que se abre en relación a Malvinas, tras las recientes declaraciones de Trump.

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Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir este martes a su Mesa Política con la mirada puesta en la reforma electoral y, particularmente, en la posibilidad de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los debates que el oficialismo busca reactivar en el Congreso.

El Presidente encabeza otra reunión de Gabinete en medio de pulseadas políticas. 
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Encabezado por Karina Milei; El jefe de Gabinete, Diego Santilli; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich se reunieron para definir las estrategias que permitan avanzar con la reforma electoral, cuyo tratamiento comenzará durante la segunda quincena de septiembre.

Además, el encuentro tiene como objetivo delinear los próximos pasos para impulsar los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II.

Cuáles fueron los temas que debatió la mesa política

Otros de los temas de este mediodía, giró en torno a la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en Diputados sobre dos temas incómodos para la gestión libertaria: La prórroga por un año de la emergencia de discapacidad y la cuestión del endeudamiento familiar, y los niveles récord de mora.

Además abordaron los detalles de la cadena nacional que grabará el presidente Javier Milei este jueves a las 16 por la cuestión Malvinas. El comunicado se emitirá el mismo día a las 21horas y tendrá lugar tras las declaraciones que tuvo al respecto el presidente Trump.

Por último, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei compartió con los presentes los detalles de la visita del papa León XIV, ya que se encuentra a la cabeza de la coordinación de la agenda y el operativo de seguridad enviado por el Vaticano.

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