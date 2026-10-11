Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos: recibirá otros dos premios y hablará en la Cámara de Comercio

El Presidente viajará el martes a la noche y llegará el miércoles a Washington. Será invitado de honor en la Gala de la Herencia Hispana, se reunirá con empresarios y participará de un acto sobre antisemitismo. Regresará a Buenos Aires el viernes.

El presidente Javier Milei viajará este martes a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos , para participar el miércoles de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde será invitado de honor. El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de ese país y asistirá a un evento sobre antisemitismo.

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El mandatario partirá a las 23 (hora argentina) y llegará a la capital estadounidense el miércoles a las 9.30 junto con su comitiva. A las 18.15 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources .

A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana" . Milei pronunciará un discurso como invitado de honor.

El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos . Entre los invitados figura Matt Schlapp, director de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) . Las entradas cuestan entre u$s3.000 y u$s10.000.

Otro de los invitados es Eduardo Bolsonaro , hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro , quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva . La Justicia brasileña acaba de emitir una orden de arresto en su contra por intentar presionar al Poder Judicial.

Milei cerrará su visita con un discurso empresarial y un acto contra el antisemitismo

El jueves a las 11.20, el Presidente disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17 participará en la Embajada Argentina en Washington D. C. del evento de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), titulado "Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency".

Asistirán el empresario Marcelo Mindlin, actual presidente de la IHRA, y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

A las 21 el mandatario partirá en un vuelo especial y aterrizará en Argentina el viernes a las 8.30. El último viaje de Milei a Estados Unidos fue en septiembre, cuando participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos es el principal inversor extranjero directo en Argentina y uno de sus mayores socios comerciales. Junto con Israel, es además uno de los principales aliados del Gobierno en política exterior.