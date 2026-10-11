11 de octubre de 2026 Inicio
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El mensaje de Javier Milei para el papa León XIV por su salud

El Presidente le deseó "una pronta y completa recuperación" al sumo pontífice, quien será operado de un nódulo pulmonar en la previa del viaje que tiene previsto a la Argentina.

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Javier Milei junto al papa León XIV.

Javier Milei junto al papa León XIV.

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro y coautor de El libro negro de la nueva izquierda.
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En la red social X, Milei se refirió a la intervención quirúrgica a la que será sometido el sumo pontífice y le deseó una mejoría: "Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación".

"Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", agregó en esta línea.

La publicación de Javier Milei.

La publicación de Javier Milei.

El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, expresó León XIV, quien también agradeció el acompañamiento espiritual y pidió a los fieles que lo tengan presente en sus oraciones.

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la cirugía se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma durante los primeros días de la próxima semana. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre las características específicas del nódulo.

La salud del papa León XIV y su visita a la Argentina

El anuncio generó expectativa por la cercanía de la primera visita de León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira por América Latina que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

La operación y el período de recuperación abren interrogantes sobre el cumplimiento del cronograma previsto. Por ahora, no se anunciaron cambios oficiales en la agenda del Pontífice ni se confirmó que la intervención vaya a afectar su recorrido por la región.

La visita a la Argentina será un acontecimiento histórico para la Iglesia católica local, ya que el país no recibe a un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

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